"يانى" يتخلف عن سفره للإمارات بعد استعداد سلطات المطار لمغادرته

تخلف الموسيقار العالمى "يانى" عن سفره، والذى كان مقررًا مساء اليوم الأحد، إلى الإمارات العربية المتحدة وأقلعت الطائرة المصرية المتجهة إلى دبى بدونه.

وكان مطار القاهرة، قد استعد لسفر الموسيقار اليونانى العالمى بعد وصول إخطار بسفره وقام فريق من العلاقات العامة بالمطار برئاسة حمدى الشيخ بالاستعداد لإنهاء إجراءات سفره إلى دبى إلا أنه تخلف دون إخطار بذلك.

وأكد مصدر بمطار القاهرة الدولى أنه حتى الآن لم تتلق السلطات أى إخطارات أخرى بسفره حتى صباح غدٍ الاثنين.

يذكر أن "يانى" قد أحيا حفلاً فنيًا كبيرًا بسفح الأهرامات يوم أمس السبت خلال زيارته الحالية لمصر وحضره عدد من الوزراء ونجوم الفن والإعلام منهم وزير الآثار ممدوح الدماطى ووزير السياحة هشام زعزوع ووزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى.