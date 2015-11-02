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بالصور.. وزير الاتصالات يتفقد حريق المحطة الأرضية بالقمر الصناعى بالمعادى

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تفقد المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مساء أمس الأحد، وحدة البطاريات الاحتياطية الخاصة بتغذية المحطة الهندية بمحطة الأقمار الصناعية فى منطقة المعادى، عقب نشوب حريق محدود، دون حدوث أى تأثير على الخدمات المقدمة داخل ، فيما حدث تأثير محدود على بعض الخدمات المقدمة للخارج، حيث تم السيطرة على الحريق بمساعدة قوات الحماية المدنية وعربات الإطفاء المجهزة.

رافق وزير الاتصالات فى جولته، المهندس أسامة ياسين الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، وعدد من قيادات الشركة لتفقده والاطمئنان على انتظام الخدمات بالمحطة، وتم تكليف فرق عمل للوقوف على أسباب نشوب الحريق.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015


>اشتعال النيران بغرفة تحكم القمر الصناعى بشارع اللاسلكى فى المعادى

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مصر 365

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