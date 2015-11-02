وزير المجالس النيابية :"الوزراء" فوضنى لرئاسة البرلمان حتى اختيار رئيس جديد

كشف المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أنه مُفَوَّض بقرار من قِبَل رئيس مجلس الوزراء فى سلطاته، لرئاسة مجلس النواب لحين اختيار رئيس للمجلس.

ورفض العجاتى خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" الذى يقدمه الإعلامى محمد شردى، والمذاع على فضائية المحور، إطلاق مسمى "سيد قراره" على البرلمان، متمنياً أن يكون المسمى الذى يطلق على البرلمان القادم هو "أصحاب القرار".

وأضاف وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية: "أول مشكلة واجهتنا هى ضيق مساحة قاعة المجلس، فاضطررنا لإعادة تهيئته دون التأثير عليه كأحد المبانى الأثرية، واستطعنا الحصول على موافقة وزير الآثار لتركيب مصعد فى المبنى، وزدنا عدد المقاعد فقط دون التوسعة فى قاعة المجلس، وتركيب كاميرات وتتواجد كافة التسهيلات والتصويت الالكترونى المتواجدة بأسفل القاعة، والصحافة لها قاعتان كبيرتان مجهزتان".

وأشار مجدى العجاتى، إلى أن قاعات مجلس الشورى سيحدد استخدامها رئيس مجلس النواب القادم، مؤكداً: "لجنة الإصلاح التشريعى لا يوجد لها مكان آخر خارج مبنى مجلس النواب حالياً، والسيد رئيس الجمهورية تمسك بوجودها حتى مع وجود البرلمان".