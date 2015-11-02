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خالد أبو بكر: كلمة السيسى أمس من أنجح خطاباته..ووصلت قلوب المصريين بسهولة

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خالد أبو بكر: كلمة السيسى أمس من أنجح خطاباته..ووصلت قلوب المصريين بسهولة خالد أبو بكر: كلمة السيسى أمس من أنجح خطاباته..ووصلت قلوب المصريين بسهولة
قال المحامى الدولى خالد أبو بكر، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى ألقاه أمس بالندوة التثقيفية العشرين التى نظمتها القوات المسلحة تحت عنوان "أكتوبر الإرادة والتحدى" بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، كان يلامس جميع المواطنين المصريين، ويعد من أنجح الخطابات للرئيس، وبه معانى كثيرة تعبر عن الشارع المصرى وجموع الشعب وأطيافه، مؤكدًا أن الخطاب وصل إلى قلوب المواطنين بسهولة ويسر.

وأضاف أبو بكر، خلال برنامجه "القاهرة اليوم"، المذاع على فضائية "اليوم"، أن الرئيس فى خطابه كان يعلم الشارع المصرى كيف يفكر هو والإدارة المصرية؟، مضيفًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعلم طبيعة الخطر الذى تشهده البلاد، لافتًا إلى أن الرئيس شدد على ضبط ارتفاع الأسعار للمواطن البسيط، وأنه جارى العمل على ذلك خلال أواخر شهر نوفمبر الجارى.

وأشار المحامى الدولى، إلى أنه يقتنع بتصرفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويحترمه ويقدره فى قراراته، مؤكدًا أن الرئيس فى خطابه أعطى جرعة كبيرة للشعب المصرى من التفاؤل، مضيفًا أن الرئيس حث المواطنين على النزول إلى الانتخابات لإعطاء صوتهم للمرشحين لبدء أعمال مجلس النواب لتشريع القوانين ورقابة المصرية.

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مصر 365

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