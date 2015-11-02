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سمية الخشاب: سأتزوج قريبا والعذراء زارتنى فى المنام وطلبت أسمى بنتى مريم

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سمية الخشاب: سأتزوج قريبا والعذراء زارتنى فى المنام وطلبت أسمى بنتى مريم سمية الخشاب: سأتزوج قريبا والعذراء زارتنى فى المنام وطلبت أسمى بنتى مريم
كشفت الفنانة سمية الخشاب، أنها ستتزوج قريباً من خارج الوسط الفنى، رافضة الإفصاح عن عمله، مؤكدة أنه مصرى من محافظة الإسكندرية، موضحة أن علاقتهما كأصدقاء منذ سنوات عديدة تحولت لعلاقة حب بينهما منذ شهور.

وأضافت سمية الخشاب، فى حوارها لبرنامج "100 سؤال"، مع الإعلامية رغدة شلهوب، المذاع على فضائية الحياة، أن الحب يمنحها طاقة إيجابية، وأن زفافها سوف يكون فى الشتاء وليس الصيف، موجهة رسالة لحبيبها: "ربنا يخليك ليا أنت أحلى حاجة حصلتلى فى حياتى"، متمنية أن تنجب طفلة وستقوم بتسميتها "مريم"، لأن الاسم أطهر نساء العالمين وهى من محبى الاسم، قائلة: "شوفت السيدة العذراء فى المنام وقالتلى هتجيبى بنت وهتسميها مريم، وقالتلى لازم تسميها مريم".

وأبدت الفنانة، استعدادها للزواج برجل أصغر منها بعام أو اثنين، موضحة أن أكثر من ذلك غير جيد، لفرق الثقافة وطريقة التفكير، مؤكدة أن الفن حلال ولا يوجد به شىء محرم، وأن نجوميتها تتساوى مع الفنانة غادة عبد الرازق.

وأوضحت، أن لديها جيم خاص فى المنزل يحتوى على جميع الأجهزة الرياضية، مرجعة ذلك لمعاكستها من قبل الموجودين بالجيم، والذين كانوا يتركون التمرين ويعاكسوها، بالإضافة إلى نظراتهم لها وهى تجرى التمارين الرياضية، قائلة: "منعًا للفتنه قررت أن يكون الجيم فى المنزل، ولدى مدربة خاصة بتمرنى".

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مصر 365