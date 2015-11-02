بالفيديو.. عمرو أديب: يجب انتهاء العلاقة الأبوية بين الرئيس السيسى والشعب

قال الإعلامى عمرو أديب، إنه يجب انتهاء ما أسماها "العلاقة الأبوية" بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى.

وأضاف عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "القاهرة اليوم" المذاع عبر فضائية "اليوم": "لى ملاحظات على خطاب الرئيس الأولى أنه كرر خلال خطابه أنه لا يريد أن يقلق الشعب.. ولابد أن يحدث نوع من أنواع الفطام.. هذا الشعب يجب أن يقلق ويجب أن يعرف.. أرجوك يا سيادة الرئيس العلاقة الأبوية والأب اللى خايف على ولاده لازم تنتهى.. دى ناس ناضجة وأكتر من ناضجة وعملوا ثورتين فى 3 سنين".

وتابع "أديب": "النظرية بتعت أنت ملكمش دعوة واطمنوا مش هتنفع لأن فيه برلمان قادم وهو هيسأل".

واستطرد "أديب": الرئيس تحدث اليوم عن شىء لم أستطيع معرفته على الرغم من تكرارها فى الخطاب الثالث على التوالى، وتابع: "الرئيس اتكلم عن أنه صرف أو هيصرف على الكهرباء 150 مليار جنيه والطرق 50 إلى 60 مليار إذاً الرئيس بيتكلم على مشروعين مصروف عليهم ربع تريليون جنيه فوق الــ40 مليار دولار".

وتساءل الإعلامى عمرو أديب قائلاً: "حضرتك بتجيب الفلوس دى منين.. الرئيس للمرة التانية يسأل الفلوس دى منين وميقلش لينا.. احنا كشعب لازم نفهم".

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