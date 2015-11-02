أخبار عاجلة

الأخبار - بورسعيد تدخل موسوعة جينيس بصنع أكبر ساندوتش في العالم -
الأخبار - وزير الخارجية البريطاني يلغي زيارته المقررة إلى موسكو على خلفية التطورات في سوريا -
الأخبار - أبو الغيط يدعو إلى التراجع عن التصعيد الحالي في سوريا والإلتزام بالمسار السياسي -
كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
الأخبار - فرقاطة روسية تحمل صواريخ " كالبير " في طريقها إلى السواحل السورية -
الأخبار - المرصد السوري المعارض : مقتل 15 شخصاً في غارة للتحالف الدولي على الرقة -
الأخبار - بدء المرحلة الثانية للتعداد السكاني من الإثنين حتى 18 مايو -
الأخبار - وزير النقل يستعرض رؤيته لتطوير قطاع النقل خاصة السكك الحديدية ومترو الأنفاق -
الأحد.. استكمال محاكمة 67 متهمًا في قضية "اغتيال النائب العام السابق" -
إطلاق المشروع القومي لنقل البصائع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو.. عمرو أديب: يجب انتهاء العلاقة الأبوية بين الرئيس السيسى والشعب

Google+ Print
بالفيديو.. عمرو أديب: يجب انتهاء العلاقة الأبوية بين الرئيس السيسى والشعب بالفيديو.. عمرو أديب: يجب انتهاء العلاقة الأبوية بين الرئيس السيسى والشعب
قال الإعلامى عمرو أديب، إنه يجب انتهاء ما أسماها "العلاقة الأبوية" بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى.

وأضاف عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "القاهرة اليوم" المذاع عبر فضائية "اليوم": "لى ملاحظات على خطاب الرئيس الأولى أنه كرر خلال خطابه أنه لا يريد أن يقلق الشعب.. ولابد أن يحدث نوع من أنواع الفطام.. هذا الشعب يجب أن يقلق ويجب أن يعرف.. أرجوك يا سيادة الرئيس العلاقة الأبوية والأب اللى خايف على ولاده لازم تنتهى.. دى ناس ناضجة وأكتر من ناضجة وعملوا ثورتين فى 3 سنين".

وتابع "أديب": "النظرية بتعت أنت ملكمش دعوة واطمنوا مش هتنفع لأن فيه برلمان قادم وهو هيسأل".

واستطرد "أديب": الرئيس تحدث اليوم عن شىء لم أستطيع معرفته على الرغم من تكرارها فى الخطاب الثالث على التوالى، وتابع: "الرئيس اتكلم عن أنه صرف أو هيصرف على الكهرباء 150 مليار جنيه والطرق 50 إلى 60 مليار إذاً الرئيس بيتكلم على مشروعين مصروف عليهم ربع تريليون جنيه فوق الــ40 مليار دولار".

وتساءل الإعلامى عمرو أديب قائلاً: "حضرتك بتجيب الفلوس دى منين.. الرئيس للمرة التانية يسأل الفلوس دى منين وميقلش لينا.. احنا كشعب لازم نفهم".

عمرو أديب: الحكومة المصرية استطاعت احتواء أزمة سقوط الطائرة الروسية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو

بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب