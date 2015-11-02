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رئيس "الصرف الصحى" السابق: فتح المصبات المغلقة يسهم فى حل أزمة كورنيش الإسكندرية

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رئيس "الصرف الصحى" السابق: فتح المصبات المغلقة يسهم فى حل أزمة كورنيش الإسكندرية رئيس "الصرف الصحى" السابق: فتح المصبات المغلقة يسهم فى حل أزمة كورنيش الإسكندرية
أكد اللواء يسرى هنرى، رئيس شركة الصرف الصحى السابق، أن حل أزمة تراكم مياه الأمطار فى الإسكندرية، يأتى من خلال زيادة القدرة الاستيعابية لمحطات الرفع.

وأشار "هنرى" فى تصريحات خاصة باليوم السابع أن المصبات التى اكتشفت وكانت مغلقة منذ 20 عاما أثناء أعمال توسعة الكورنيش قد تساهم فى حل الأزمة وتقلل من رتاكم المياه فى طريق الكورنيش والأماكن المحيطة، لكنها لم تكن فعالة فى الشبكة الداخلية للإسكندرية.

وقال إن الكارثة الأخيرة التى شهدتها الإسكندرية كانت بسبب هطول الأمطار الغزيرة، التى وصلت إلى 3 ملايين و200 ألف متر مكعب خلال 9 ساعات، فى حين الشبكة الداخلية لا تتحمل سوى مليون و400 ألف متر مكعب يوميا.

وأوضح أن الشركة فى عهده كانت تضع الأولويات فى تجديد وإحلال الشبكة الداخلية المتهالكة، والتى كانت تسبب "كابوس" للأهالى، حيث تم تجديد وإحلال وتوسعة الشبكة فى 215 شارع داخلى، وهو كان يمثل أولوية عن موجة من الطقس السيئ تضرب الإسكندرية مرة فى العام.

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