اليوم.. وزيرة التضامن توزع مساعدات للمتضررين من سيول الإسكندرية

تزور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الاثنين، الأسر المتضررة من السيول التى اجتاحت محافظة الإسكندرية، لتوزيع المساعدات وفقا لحالة كل أسرة.

كانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى قد قررت، صرف مساعدات مالية للأسر المتضررة من السيول والأمطار الغزيرة بمحافظة الإسكندرية، بقيمة 10 آلاف جنيه للمتوفى، إضافة إلى توفير مخيمات وأماكن إقامة لمن يحتاجها بصفة مؤقتة.

وقالت غادة والى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تم تشكيل لجنة لحصر الخسائر التى تعرضت لها بعض الأسر، ومساعدتهم وفقاً لكل حالة، لافتة إلى أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وجه لمساعدة الأسر المتضررة، وأن جميع الجهات تتكاتف حالياً من أجل ذلك.

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