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حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 3/11/2015

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حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 3/11/2015 حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 3/11/2015

لبرج الثور:


>عاطفيًا: بدأت حالة الغرام التى كنت تعيشها بالتلاشى من حياتك وحان الآن وقت البحث عن الشعور الجديد، احذر من الانسياق وراء الأوهام فقد تدمر حياتك العاطفية للابد.
>مهنيًا: حاول أن تتخذ القرارات العاجلة بالنسبة للأمور الجوهرية التى تواجهها الآن فى العمل، لا تتردد فهناك الكثير من المتربصين لك ينتظرون سقوطك، واحرص على التركيز فى العمل.
>صحيًا: شعور بالإعياء قد تشعر به اليوم جراء التقلبات الجوية غير المستقرة، أفضل ما يمكنك القيام به الآن هو مراقبة حالتك الصحية والعمل على حمايتها من التدهور.

توقعات علماء الفلك:


>تحدث بعض المواقف التى تغير من وضعك فى مجال العمل، أنت سعيد الحظ اليوم وقدرتك على التواصل والتفاعل تخدمك وتعمل لصالحك على مدار الأشهر المقبلة حتى الآن، ربما تقرر اليوم أن تعمل لساعات إضافية حتى تستطيع أن تكمل بعض المشاريع الجديدة.

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مصر 365

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