حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 3/11/2015

حظك اليوم لبرج العذراء:

توقعات علماء الفلك:

>عاطفيًا: عليك أن تتوقف عن التفكير السلبى وثق بنفسك وتقدم إلى الأمام، فهذا ما ينتظره منك الحبيب، احرص على أن تكون على طبيعتك مهما كانت الظروف.>مهنيًا: قد تؤجل اليوم بعض الخطط التى وضعتها للمجال المهنى، ولكن هذا لا يعنى فقدان صلاحياتها، أنت تقوم حاليًا ببعض التغييرات التى تحسن من وضعك المهنى خلال الفترة المقبلة.>صحيًا: لا تكثر من تناول الأطعمة الدهنية حتى لا تتعرض لمشكلات صحية، واحرص على زيارة الطبيب فى حالة الشعور بالاضطرابات المعوية.>لا تندهش إذا سمعت بعض الأخبار الغريبة هذا اليوم أو حتى إذا واجهتك مشكلة ما مهما كانت صعوبتها، قد تتغير حياتك بشكل أو بآخر اليوم، وقد تحصل على فرص عظيمة لم تحلم يومًا ما بها، ربما تقرر أن تنفصل عن شريكك فى العمل لكى تتفرغ للمشروعات الخاصة بك.

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