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حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 3/11/2015

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حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 3/11/2015 حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 3/11/2015

لبرج الأسد:


>عاطفيًا: لا عيب فى أن تهتم بنفسك ولكن لا يأتى ذلك على حساب الشريك، فاهتمامك الزائد بنفسك يشعره بالانزعاج، حاول أن تشاركه الاهتمام حتى تحافظ على استقرار العلاقة بينكما.

مهنيا: تشعر بعدم التوفيق فى الأمور التى تقوم بها اليوم فى بداية يومك المهنى، فقد تبحث عن طرق الحصول على الربح وجمع المال ولكن دون تعب، هذا الأمر لن يفيدك فلابد من بذل المجهود.
>صحيًا: قد يتسبب قضاء الوقت الكثير برفقة الأصدقاء على الإنترنت في إصابتك بالإرهاق والإجهاد، حاول أن تقلل من السهر واحرص على النوم لساعات كافية حتى تشعر بالراحة.

توقعات علماء الفلك:


>ليس لك مثيل اليوم خاصة عندما تحاول إقناع الآخرين برأى معين أو فكرة ما، ربما تدافع اليوم عن نفسك أمام مجموعة من الأشخاص أو ربما تحاول توضيح فكرة ما فكن مستعدًا، ستنجح فى مهمتك اليوم فلا تكن قلقًا، وستستطيع التعامل مع الميكروفون بكل ثقة وسيصغى إليك الجميع.

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مصر 365

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