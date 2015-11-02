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حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 3/11/2015

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حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 3/11/2015 حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 3/11/2015

عاطفيًا: الأوقات التى تمر عليك مع الحبيب لا يمكن تعويضها، فلا تدع أعمالك تشغلك عن الاهتمام به حتى لا تصاب حياتكما بالملل والفتور التى تليها المشكلات الكبيرة.

مهنيًا: قد تقوم اليوم بخطوة مميزة فى مجال العمل يحسدك عليها الزملاء، ولكن لا تدع الغرور يصيبك حتى لا تخسر كل ما حصلت عليه فى حياتك المهنية.

صحيًا: تفكر حاليًا فى البدء بإحدى الحميات الغذائية التى تساهم فى الحفاظ على حالتك الصحية، لا تدع الكسل يلهيك عنها فاحرص على اتخاذ القرار والبدء من الآن.

توقعات علماء الفلك:

انتبه فاليوم قد تكون قراراتك سريعة وجدًا وربما تندم عليها لاحقًا، تحتاج لوقت طويل للتفكير فى كل خطوة جديدة وفى أى قرار تتخذه، إذا كانت أمامك العديد من الصعوبات فحاول أن تجد حلاً لها ولكن لا تقف عاجزًا أمامها.

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مصر 365

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