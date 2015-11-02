حظك اليوم: توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 3/11/2015

حظك اليوم لبرج الحمل:

عاطفيًا: حاول أن تعمل على تحسين مهارات التواصل مع الشريك فسوف تكون هذه الخطوة مهمة لك، قد ينتابك بعض الأستياء نتيجة الشعور بالفراغ العاطفى.

مهنيًا: تمتلك اليوم الإمكانيات المادية المناسبة التى تساعدك على تحقيق الأهداف التى تسعى إليها، عليك أن تكون أكثر حسمًا فى قراراتك.

صحيًا: حالتك الصحية أفضل اليوم بسبب الاهتمام والمتابعة التى توليها لنفسك، حاول أن تستمر على هذا الحال حتى لا تصاب صحتك بأى أذى.

توقعات علماء الفلك:

تريد أن تنعزل عن العالم كله وتجلس بمفردك. على الرغم من أنك تتمتع بشخصية جيدة، ولكنك اليوم تبدو غير متعاون، ولذلك تفضل عدم المشاركة فى أى أنشطة جماعية، ربما تكون بحاجة إلى بعض الوقت للتفكير والتأمل، استمع لنفسك وربما تكتشف أنك لديك أفكار مفيدة يمكن تنفيذها فى العمل.

حظك اليوم لبرج الثور:

عاطفيًا: بدأت حالة الغرام التى كنت تعيشها بالتلاشى من حياتك وحان الآن وقت البحث عن الشعور الجديد، احذر من الانسياق وراء الأوهام فقد تدمر حياتك العاطفية للابد.

مهنيًا: حاول أن تتخذ القرارات العاجلة بالنسبة للأمور الجوهرية التى تواجهها الآن فى العمل، لا تتردد فهناك الكثير من المتربصين لك ينتظرون سقوطك، واحرص على التركيز فى العمل.

صحيًا: شعور بالإعياء قد تشعر به اليوم جراء التقلبات الجوية غير المستقرة، أفضل ما يمكنك القيام به الآن هو مراقبة حالتك الصحية والعمل على حمايتها من التدهور.

>توقعات علماء الفلك:

تحدث بعض المواقف التى تغير من وضعك فى مجال العمل، أنت سعيد الحظ اليوم وقدرتك على التواصل والتفاعل تخدمك وتعمل لصالحك على مدار الأشهر المقبلة حتى الآن، ربما تقرر اليوم أن تعمل لساعات إضافية حتى تستطيع أن تكمل بعض المشاريع الجديدة.

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

عاطفيًا: حياتك العاطفية مصابة بالروتين الذى يساعد على زعزعة استقرارها، حاول أن تغير أسلوب تعاملك مع الشريك واحرص على تغيير العادات اليومية التى تمارسها معه حتى تشعر بالاختلاف

>مهنيًا: تسمع اليوم أخبارًا جديدة فى العمل، وتستمتع اليوم بالجلوس مع أحد الخبراء فى مجال عملك تكتسب منه الخبرات، لا تتردد حتى تتمكن من إنجاز مهامك وتحقيق أحلامك.

صحيًا: لابد من الابتعاد عن التدخين السلبى والإيجابى حتى تتفادى التعرض لأزمات صحية مفاجئة، حاول أن تحافظ على صحتك قدر الإمكان حتى لا يهزمك المرض.

توقعات علماء الفلك:

إذا كنت تفكر أن تعمل فى مجال الكتابة أو التعليم، فاليوم هو الأنسب للسعى نحو هذه الخطوة بجدية، ضع بعض الخطط كى تستطيع العمل من خلالها، قدرتك على التفاعل مع الآخرين وإقناعهم بأى شيء ستكون سببًا فى حصولك على ما تريد بكل سهولة.

حظك اليوم لبرج السرطان:

عاطفيًا: تستمر فى البحث عن الشخص الذى يبادلك نفس مشاعر الحب والاهتمام، ولكن لابد أن تعرف أنه لا حاجة إلى النظر بعيدًا كى تجد ما تريد، ربما يكون الشىء المراد قريبًا جدًا منك.

مهنيًا: يتم اختيارك اليوم لتنفيذ إحدى المهام الطارئة فى مجال العمل، احرص على أن تكون محل ثقة الرؤساء حتى تزيد ثقتهم بك، هذا الأمر يعطيك الأولوية فى الترقية حين تأتى.

صحيًا: تشعر ببعض الآلام فى الظهر والعين نتيجة قضاء الأوقات الطويلة فى تصفح الإنترنت والجلوس أمام الشاشات، حاول أن تقلل من ذلك حتى لا تتدهور حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك:

على الرغم من أنك شخص ذكى وماهر ولكنك لا تستطيع تفسير الأحلام، ولذلك لا تحاول أن تفسر لمن حولك أحلامهم لأنك قد تفسرها بطريقة خاطئة وتسبب لمن حولك الذعر والقلق، إذا كان الحلم يخصك شخصيًا، اعرضه على أحد أصدقائك المخلصين حتى يساعدك فى تفسيره.

حظك اليوم لبرج الأسد:

عاطفيًا: لا عيب فى أن تهتم بنفسك ولكن لا يأتى ذلك على حساب الشريك، فاهتمامك الزائد بنفسك يشعره بالانزعاج، حاول أن تشاركه الاهتمام حتى تحافظ على استقرار العلاقة بينكما.

مهنيا: تشعر بعدم التوفيق فى الأمور التى تقوم بها اليوم فى بداية يومك المهنى، فقد تبحث عن طرق الحصول على الربح وجمع المال ولكن دون تعب، هذا الأمر لن يفيدك فلابد من بذل المجهود.

>صحيًا: قد يتسبب قضاء الوقت الكثير برفقة الأصدقاء على الإنترنت في إصابتك بالإرهاق والإجهاد، حاول أن تقلل من السهر واحرص على النوم لساعات كافية حتى تشعر بالراحة.

توقعات علماء الفلك:

ليس لك مثيل اليوم خاصة عندما تحاول إقناع الآخرين برأى معين أو فكرة ما، ربما تدافع اليوم عن نفسك أمام مجموعة من الأشخاص أو ربما تحاول توضيح فكرة ما فكن مستعدًا، ستنجح فى مهمتك اليوم فلا تكن قلقًا، وستستطيع التعامل مع الميكروفون بكل ثقة وسيصغى إليك الجميع.

حظك اليوم لبرج العذراء:

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>عاطفيًا: عليك أن تتوقف عن التفكير السلبى وثق بنفسك وتقدم إلى الأمام، فهذا ما ينتظره منك الحبيب، احرص على أن تكون على طبيعتك مهما كانت الظروف.

مهنيًا: قد تؤجل اليوم بعض الخطط التى وضعتها للمجال المهنى، ولكن هذا لا يعنى فقدان صلاحياتها، أنت تقوم حاليًا ببعض التغييرات التى تحسن من وضعك المهنى خلال الفترة المقبلة.

صحيًا: لا تكثر من تناول الأطعمة الدهنية حتى لا تتعرض لمشكلات صحية، واحرص على زيارة الطبيب فى حالة الشعور بالاضطرابات المعوية.

توقعات علماء الفلك:

لا تندهش إذا سمعت بعض الأخبار الغريبة هذا اليوم أو حتى إذا واجهتك مشكلة ما مهما كانت صعوبتها، قد تتغير حياتك بشكل أو بآخر اليوم، وقد تحصل على فرص عظيمة لم تحلم يومًا ما بها، ربما تقرر أن تنفصل عن شريكك فى العمل لكى تتفرغ للمشروعات الخاصة بك.

حظك اليوم لبرج الميزان:

عاطفيًا: الأوقات التى تمر عليك مع الحبيب لا يمكن تعويضها، فلا تدع أعمالك تشغلك عن الاهتمام به حتى لا تصاب حياتكما بالملل والفتور التى تليها المشكلات الكبيرة.

مهنيًا: قد تقوم اليوم بخطوة مميزة فى مجال العمل يحسدك عليها الزملاء، ولكن لا تدع الغرور يصيبك حتى لا تخسر كل ما حصلت عليه فى حياتك المهنية.

صحيًا: تفكر حاليًا فى البدء بإحدى الحميات الغذائية التى تساهم فى الحفاظ على حالتك الصحية، لا تدع الكسل يلهيك عنها فاحرص على اتخاذ القرار والبدء من الآن.

توقعات علماء الفلك:

انتبه فاليوم قد تكون قراراتك سريعة وجدًا وربما تندم عليها لاحقًا، تحتاج لوقت طويل للتفكير فى كل خطوة جديدة وفى أى قرار تتخذه، إذا كانت أمامك العديد من الصعوبات فحاول أن تجد حلاً لها ولكن لا تقف عاجزًا أمامها.

حظك اليوم لبرج العقرب:

عاطفيًا: تشعر اليوم بتأرجح الأوضاع العاطفية فلا تسمح بالضغوط التى تنتج عن الأمور المهنية بالتأثير على استقرار حياتك الأسرية، يجب أن تفصل بين حياتك المهنية والعاطفية.

مهنيًا: لا تلجأ إلى التقليد فهو حتمًا لا يفيدك ويقلل من تميزك، فإذا كنت تسعى إلى التميز عن باقى زملاء العمل حاول أن تجتهد فى تجميع الأفكار الأصلية التى تساعدك فى الوصول إلى هدفك سريعًا.

صحيًا: حالتك الصحية مستقرة ولكنك تسمع أخبارًا سيئة عن أحد الأصدقاء فتشعر بالانزعاج مما أصابه فاحرص على زيارته والاطمئنان على سلامته.

توقعات علماء الفلك:

تحتاج إلى إجازة حتى إن كانت قصيرة حتى تستريح فيها من ضغوط العمل والحياة بشكل عام، استغل وقتك فى هذه الإجازة فى قراءة كتاب شيق، أو الذهاب مع الأصدقاء لمكان هادئ، يجب أن تبتعد عن أجواء العمل تمامًا، فعقلك وجسدك بحاجة إلى الراحة.

حظك اليوم لبرج القوس:

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>عاطفيًا: حاول أن تكون أكثر انفتاحًا على الصعيد العاطفى على الرغم من أنك تشعر بالملل الذى يدفعك لإثارة المشكلات مع الشريك، اشرح له أنك ستحاول قدر المستطاع أن تغير من أسلوبك.

مهنيًا: أنت من الأشخاص المميزين فى مجال العمل وقد يختارك المدير اليوم للقيام بإحدى المهام الصعبة التى تتطلب الخبرة، اختيارك دليل على كفاءتك المهنية فحاول أن تسير على نفس الخطى.

صحيًا: قد تعانى اليوم من بعض المشكلات النفسية التى تنتج عن الضغوط العائلية التى مررت بها فى الفترة الأخيرة، حاول أن تحصل على الاسترخاء والنوم الكافى للتخلص من تلك المشكلة.

توقعات علماء الفلك:

من المتوقع أن يزداد التواصل بينك وبين الأصدقاء، فى الحقيقة كنت تظن أن البعض لا يسأل أو يطمئن على حالك وأنت لم تعد تتلقى رسائل من بعض الأصدقاء كالعادة، ولكن ستتغير فكرتك اليوم لأنهم سيكونون بجانبك.

حظك اليوم لبرج الجدى:

عاطفيًا: أنت تبذل كل ما فى وسعك حتى تشعر الحبيب بالسعادة، ولكنك قد تشعر أحيانًا بعد السعادة لعدم امتلاكك المال الكثير فتذكر أن القناعة كنز لا يفنى حتى لا تصاب بالاكتئاب.

مهنيًا: تحدث اليوم بعض المشكلات الطفيفة بينك وبين الزملاء فى العمل بسبب اختلاف وجهات النظر فى مسألة ما، ولكن هذا الأمر لن يؤثر على حالتك المزاجية فتتمكن من إتمام كل الأعمال التى عليك.

>صحيًا: قد تشعر ببعض الضغوط التى تنتج عن العمل الكثير وتحتاج إلى الراحة، اهتم بنوعية الطعام الذى تتناوله فهو يمنحك المزيد من الطاقة والنشاط للعمل.

توقعات علماء الفلك:

لديك قضية ما تريد أن تعرضها على الأشخاص المحيطين بك، ستنجح فى مهمتك وستقنعهم بوجهة نظرك، أنت تشبه المحامين اليوم فى طريقة عرضهم للقضايا، كل الظروف تشير إلى أنك شخص ناجح على المستوى الشخصى والمهنى.

حظك اليوم لبرج الدلو:

عاطفيًا: هناك بعض الأمور التى تتشابه فى كل العلاقات وعليك أن تتجاهلها حتى لا تثير المشكلات، توقف عن أخذ كل الأمور بجدية أكثر من اللازم وكن أكثر تحررًا فى العلاقة.

مهنيًا: يمر اليوم عاديًا فى مجال العمل حيث يمكن مزاجك اليوم من إنجاز المهام الموكلة إليك، وما يساعدك على الإنتاج هو أنك بعيدًا عن الضغوط.

صحيًا: حالتك الصحية مستقرة فحاول أن تسعى دائمًا للحصول على القسط الكافى من الراحة، والساعات الكافية من النوم، وحاول أن تتجنب السهر لفترات طويلة.

توقعات علماء الفلك:

تشعر اليوم أنك فى المقدمة بفضل قدرتك على التواصل مع أهم الشخصيات وأبرزها فى مجتمعك، تستطيع أن تقنع أى شخص بوجهة نظرك، استغل الظروف الجيدة التى تمر بها اليوم وابدأ مشروعًا جديدًا لم تفكر فيه من قبل.

حظك اليوم لبرج الحوت:

عاطفيًا: ربما تجتمع اليوم مع الحبيب فى لقاء رومانسى، حاول استغلال الفرصة فى التعبير عن شعورك نحوه، هذا الأمر يساعدك على التقرب منه وكسب ثقته.

مهنيًا: تنجح اليوم فى إتمام المهام التى أجلتها منذ فترة وهذا يمنحك الشعور بالارتياح، وربما تفكر فى مصدر دخل إضافى فاحرص على إيجاد الفرصة المناسبة.

صحيًا: تحتاج إلى الابتعاد عن الأوهام وأحلام اليقظة وأن تتأقلم مع الواقع حتى لا تشتت أفكارك وتصاب بالملل والاكتئاب، هذا الأمر قد يساعد على تحسن حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك:

أنت شخص متميز ومبدع خاصة فى مجال الرسم والكتابة، إذا لم يكن لديك وقت للتفرغ لتنمية مواهبك وإشباع رغباتك الشخصية، خصص وقتا هذا المساء حتى لو كان بسيطًا للاهتمام بها، تواصل مع أصدقائك اليوم فربما يدعمونك ويشجعونك على تنمية تلك المواهب.

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