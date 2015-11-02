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من غير أدوية..عالج النحافة والأنيميا بالسخينة "أكلة الدفا والحلاوة الزايدة"

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من غير أدوية..عالج النحافة والأنيميا بالسخينة "أكلة الدفا والحلاوة الزايدة" من غير أدوية..عالج النحافة والأنيميا بالسخينة "أكلة الدفا والحلاوة الزايدة"
برائحة الحلبة المميزة ودخان من الدفء يمتزج بحلاوة العسل الأسود، يتربع على المائدة المصرية الأصيلة، طبق السخينة أكلة الجدات الأشهر على الإطلاق.

ترتبط السخينة دائمًا بفصل الشتاء والفضل يرجع بالطبع لمكوناتها السحرية والخاصة جدًا، والتى تمنح الجسد دفئًا مقاومًا لبرودة الجو.

مكونات السخينة

تتكون السخينة من الحلبة المغلية بحباتها المسلوقة والتى ينقع بداخلها أرغفة الخبز المحمص وتحلى بالعسل الأسود ثم تتوج بملعقة من الزبد الفلاحى.

فوائد السخينة

على الرغم من ارتفاع سعراتها الحرارية إلا أن السخينة تحوى قدرًا كبيرًا من الفوائد فهى تبعًا لرأى خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة تعد غذاءً مثاليًا لمرضى الأنيميا وفقر الدم والنحافة.

والفضل يرجع لعدد من مكوناتها وأهمها العسل الأسود والذى يعد علاجًا فعالاً لحالات فقر الدم ونقص الحديد، خاصة للحالات التى تعانى من الأوزان المنخفضة.

كما تعد الحلبة أيضًا من أفضل أنواع الطعام لعلاج حالات النحافة وضعف الوزن، فبجانب سعراتها الحرارية الجيدة تساعد الحلبة على فتح الشهية لتناول الطعام، لذا فغالبًا ما تحتوى الأنظمة الخاصة بعلاج النحافة كوبًا من الحلبة المحلاة بالعسل.
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