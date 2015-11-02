عقاريون يتهربون من نظام الرسوم بتجزئة أراضيهم

أسقطت وزارة الإسكان العقوبة بحق المتهربين من دفع الرسوم على الأراضي البيضاء، حيث لا يوجد في النظام نص لعقوبة المتهرب عن دفع الرسوم، حيث أحال النظام العقوبات إلى نظام إيرادات الدولة.

وقد اطلعت "الرياض" على ملف رسوم الأراضي البيضاء الذي يدرسه مجلس الشورى بسرية تامة، حيث وضعت وزارة الإسكان ثلاثة شروط لإعفاء المواطنين الذين يملكون أراضي تزيد مساحتها على عشرة الاف متر من فرض الرسوم عليها، وهي ألا يملك المواطن مسكنا، وإلا تزيد ملكيته على أرض واحدة، وأن المساحة تحددها اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الموضوع بعد إصدار النظام.

وقد كشفت مصادر قضائية ل"الرياض" عن وجود اجراءات استباقية من قبل أصحاب العقارات المختلفة للتحايل على نظام فرض الضرائب على الأراضي البيضاء، مؤكدا أن العقاريين توافدوا على المحكمة بهدف تجزئة الأراضي التي يملكونها واستخراج صكوك لها بأسماء مختلفة من نفس العائلة، بهدف الهروب من دفع الرسوم والتحايل على النظام قبل إقراره، بعد أن لمسوا الجدية والحزم في تطبيق القرار.

وقد احتفظت لجنة الحج والإسكان على ملف رسوم الأراضي الذي سيوزع عليهم اليوم الاثنين وقت الجلسة في ساعة البند السري، وسيسحب منهم فور انتهاء المناقشات.

وبرر مجلس الشورى حرصه على سرية المشروع، أنه لا يزال في مرحلة المناقشة والمداولة لكي لا تتكون حوله تصورات خاطئة سواء كانت إيجابية أو سلبية.

ومن المتوقع أن يشهد ملف الإسكان الأكثر سخونة هذه الفترة أراء واسعة ومقترحات مرتجلة من قبل أعضاء وعضوات ابدوا غضبهم من عدم معرفتهم بتفاصيل أهم ملف حيوي يحظى باهتمام كافة طبقات المجتمع وعدم قدرتهم على دراسته بفترة كافية قبل انعقاد الجلسة.