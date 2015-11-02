«الشرقية» واجهة الوطن الحضارية.. والسياحية

الدمام - علي العمري، سعيد السلطاني

شهدت المنطقة الشرقية مشروعات تنموية شاملة خلال العام الحال بلغت تكلفتها أكثر من مليار و٣٤ مليون ريال، ساهمت في إحداث نقلة تنموية نوعية.

ويتابع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية مشاريع المنطقة بحيث تظهر بالمظهر اللائق بها باعتبارها البوابة الشرقية للمملكة على الخليج العربي. وأكد عدد من رجال الأعمال أن المنطقة تمر بنهضة تنموية كبرى سوف تساهم في تطويرها والارتقاء بها، مشيرين إلى أن المنطقة وهي إحدى أهم المناطق الاقتصادية والصناعية والتقنية ووجهة سياحية موعودة بمستقبل أفضل وتنمية كبرى.