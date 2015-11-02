غارات ناجحة على صنعاء ومعركة الحسم على أبواب تعز

وصلت امس الأحد تعزيزات عسكرية من أسلحة ثقيلة، لأول مرة، قدمتها دول التحالف العربي، للجيش الوطني والمقاومة الشعبية للمشاركة في حسم المعركة بمحافظة تعز. وقال مصدر عسكري في المقاومة ل"الرياض" إن مدرعات وصلت إلى محافظة تعز، كتعزيزات مقدمة من التحالف إلى مقاومة تعز والجيش الوطني. واشارت المصادر ان ثلاث مدرعات وصلت الى الضباب ومن ثم الى صبر في حين ان قوة مكونة من عدد من المدرعات والاسلحة في طريقها الى منطقة الضباب. وقدِمت تلك المدرعات من محافظة عدن مروراً بلحج، ثم صبر. وتعاني المقاومة الشعبية والجيش الوطني في محافظة تعز، من عجز في الأسلحة والذخائر مقارنة بقوات الحوثيين والموالين لصالح، وهو ما دفع قوات التحالف تنفيذ عمليتي إنزال أسلحة نهاية الأسبوع الماضي، وإرسال مدرعات جديدة. ويأتي وصول هذه القوة وسط تحضيرات كبيرة لانطلاق عملية تحرير مدينة تعز وبقية المناطق في تعز وفك الحصار المطبق على المدينة من قبل مليشيات الحوثي وصالح.

هذا فيما شهد محيط القصر الرئاسي ومعسكر قوات الامن الخاصة ليل السبت وصباح امس مواجهات عنيفة امتدت الى منطقة الاربعين شرقا ومن ثم منطقة الدحي غربا. واسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين. وشن طيران التحالف امس غارات على معسكر اللواء 22 حرس جمهوري سابق في منطقة الجند شرقي تعز واستهدف ايضا دبابة للمليشيات في جامعة تعز غربي المدينة وتم تدميرها.

وكان 27 قتلوا وجرح العشرات من الحوثيين وقوات صالح فيما قتل 7 واصيب 9 اخرون من الجيش الوطني والمقاومة في تعز في المواجهات التي دارت السبت في الضباب وفي موقع الكسارة على الخط الرابط بين مفرق المخا ومدينة تعز.

فيما جرح 14 من المدنيين جراء القصف العشوائي المستمر على الأحياء السكنية. وقالت مصادر في المقاومة ان دبابة المقاومة دمرت مضاد الطيران التابع للمليشيا الذي تم نصبه في جبل جعشة أعلى حي السلال شرقي المدينة، فيما تم تدمير دبابة للحوثيين وقوات صالح والمتمركزة في القصر الجمهوري شرقي المدينة من قبل دبابة تابعة للمقاومة.

وشنت طائرات التحالف العربي صباح امس الأحد غارات جوية استهدفت موقعاً عسكرياً موالياً للحوثيين وصالح جنوب غرب العاصمة صنعاء. وقال سكان محليون إن الغارات استهدفت موقع المنار العسكري التابع لأحد ألوية الحرس الجمهوري، بمديرية الحيمة الخارجية بمحافظة صنعاء. كما قصف الطيران معسكر النهدين المحيط بالقصر الرئاسي جنوبي صنعاء. هذا فيما قتل 7 من مليشيا الحوثي وقوات صالح في هجوم للمقاومة استهدف عربة لهم في مناطق طياب ذي ناعم بمحافظة البيضاء ليل السبت. وذكرت مصادر محلية ل"الرياض" ان هجوما عنيفا مباغتا شنه رجال المقاومة بمختلف الاسلحة الثقيلة والمتوسطة على مواقع الحوثيين في جبال المصعوف و العذيبة و المحلب في مناطق طياب.

فيما ارسلت تعزيزات عسكرية كبيرة للحوثيين وقوات صالح من رداع في البيضاء الى مديرية الزاهر في البيضاء والتي شهدت امس الجمعة معارك عنيفة قتل فيها 21 من الحوثيين وقوات صالح و13 قتيل في صفوف المقاومة.

وتواصلت المواجهات لليوم الثالث بين مليشيا الحوثي من جهة والمقاومة الشعبية مسنودة بالجيش الوطني على مداخل دمت بمحافظة الضالع جنوبي البلاد. وقالت مصادر ميدانية إن مواجهات وصفت بالعنيفة دارت بين المقاومة الشعبية ومليشيات الحوثي على مداخل دمت من الجهة الشمالية استخدمت فيها الاسلحة المتوسطة والثقيلة نجم عنها قتلى وجرحى في صفوف المليشيات فيما اصيب اثنان من رجال المقاومة. وفي ذات السياق دكت مدفعية المقاومة مواقع للمليشيات في منطقة الرضمة.