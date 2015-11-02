ضبط 5 سائقين اثبتت التحاليل تعاطيم المواد المخدرة فى البحر الأحمر

قامت وحدة مباحث المرور بالبحر الأحمر بحملة مشتركة مع مديرية الشئون الصحية للكشف على قائدي السيارات الذين يقومون بالقيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وأسفرت الحملة عن ضبط 5 سائقين اثبتت العينات إيجابية تعاطيهم للمواد المخدرة.

وقال بيان صادر عن مديرية الأمن منذ قليل، إن الحملة تمكنت من ضبط مصطفي ه . م. سن 26 سائق ومقيم المنصورة - الشرقية، وبمواجهته بما أسفرت عنها التحاليل اعترف بتعاطيه المواد المخدرة، وحرر عن ذلك المحضر رقم 3939 جنح مرور ثان الغردقة لسنة 2015، وأخطرت النيابة العامة، كما تم ضبط إسلام .ا. ا. سن 25 سائق ومقيم الحسنية - الشرقية، وبمواجهته بما أسفرت عنها التحاليل اعترف بتعاطيه المواد المخدرة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3940 جنح مرور ثان الغردقة لسنة 2015، وأخطرت النيابة العامة.

وضبطت الحملة أيضا عادل .م.س سن 50 سائق ومقيم حلوان - القاهرة، وبمواجهته بما أسفرت عنها التحاليل اعترف بتعاطيه المواد المخدرة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3941 جنح مرور اول الغردقة لسنة 2015، وأخطرت النيابة العامة، وتم ضبط احمد .ج. م. سن 29 سائق ومقيم طوخ - القليوبية، وبمواجهته بما أسفرت عنها التحاليل اعترف بتعاطيه المواد المخدرة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3942 جنح مرور ثان الغردقة لسنة 2015، وأخطرت النيابة العامة.

وتم ضبط غريب. م. ي. سن 30 سائق ومقيم راس غارب - الغردقة، وبمواجهته بما أسفرت عنها التحاليل اعترف بتعاطيه المواد المخدرة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3943 جنح مرور ثان الغردقة لسنة 2015، وأخطرت النيابة العامة.

من جانب آخر، القت مديرية أمن البحر الأحمر القبض على بائع بسوبر ماركت لقيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى.

وكانت معلومات وردت معلومات لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية مفادها قيام رضا. ا.ا. سن 25 بائع بسوبر ماركت ومقيم مبارك 2 أول الغردقة ذلك لقيامة بالاتجار فى النقد الاجنبى، بالمخالفة لقانون النقد الخاص بالبنك المركزي مما يؤثر على الجنية المصري.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته "310 دولار امريكى، و285 يورو،و 650 روبل روسي، و2 ريال سعودي، و3200 جنية مصري".

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12731 جنح قسم أول الغردقة لسنة 2015 وأخطرت النيابة العامة.