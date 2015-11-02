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بالصور.. فساد وانتهاء صلاحية الوجبة المدرسية لطلاب مدرسة بالمنيا

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استمرارا لكوارث الوجبات المدرسية التى توزع للطلاب دون خضوعها للفحص، اكتشف طلاب مدرسة منفلوط الثانوية الصناعية المشتركة اليوم بعد تسلمهم الوجبة المدرسية أن قطعة المربى فاسدة ومنتهية الصلاحية.

وقال محمود شعبان محمد أمين اتحاد طلاب إدارة منفلوض التعليمية، أن الطلاب تفاجئوا اليوم بعد تسلمهم الوجبة ممثلة فى قطعة مربى ورغيفين فينو وبعض الأنواع الأخرى بفساد فى المربى وانتهاء صلاحيتها، لافتا إلى أنهم يتسلمون يوميا قرابة الـ" 3 ألاف و900 وجبة حسب عدد الطلاب، موضحا أن الوجبة انتهت صلاحيتها من 5 أو 6 أيام تقريبا.

وأكد الطالب أن مدير المدرسة متعنت ضد الطلاب حيث يقوم بتسليمهم الوجبة بعد انتهاء اليوم الدراسى، مخالفا بذلك التعليمات حيث من المفترض أن تسلم للطلاب أثناء الفسحة حتى يستفيد منها الطالب، قائلا: إيه لازمتها بعد انتهاء اليوم".

وأوضح الطالب، ان مدير المدرسة يلجأ إلى تسليم الطلاب الوجبة نهاية اليوم الدراسى لتلاشى المسئولية حال تعرض أى طالب لتسمم.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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