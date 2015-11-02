ميدو يتحدث عن ' بدانة شيكابالا ' ومتى يلعب أساسيا.. والقائد عبد ربه

قال أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي إنه سيظل مساندا لحسني عبد ربه كقائد للفريق ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح الدراويش حتى يستعيدا مستواهما المعروف.

وأضاف ميدو عبر قناة (TEN) "لا يوجد لاعب في مصر يملك مزايا حسني عبد ربه.. وسأظل مساندا له حتى يعود إلى مستواه هو وشيكابالا".

وتابع "في وقت من الأوقات لم يساندني أحد وكنت في مثل حالهم.. ولهذا سأشركهم في الأوقات التي لا أقتلهم فيها.. أنا ضد حملات كفاية يا حسني لأنه سيعود الأفضل".

وجلس عبد ربه بديلا طوال المباراة التي خسر فيها الإسماعيلي 1-0 من الداخلية. بينما شارك شيكابالا في الشوط الثاني كاملا.

وأردف ميدو "شيكابالا الدهون في جسمه 11% فقط قمت بقياسها والاطمئنان عليه.. اللاعب بجسده الكثير من العضلات والأكتاف ولهذا يظهر كأنه بدينا وهذا خاطيء".

وأشار "شيكابالا لم يصل للرتم المطلوب منه وليس من السهل أن يجلس لاعبا عمره 28 عاما سنة ونصف بدون لعب.. ونعلم من قبل التعاقد معه أنه سيحتاج حوالي ثمانية مباريات للعودة للعب 90 دقيقة بمستواه المعهود".

وأتم "شيكابالا وعبد ربه ملتزمان ولديهما الإصرار لكن فقط يحتاجون الدعم الإعلامي والجماهيري لأنهما سيحملان الفريق في النهاية".