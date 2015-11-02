أخبار عاجلة

الأحد.. استكمال محاكمة 67 متهمًا في قضية "اغتيال النائب العام السابق" -
إطلاق المشروع القومي لنقل البصائع -
الأخبار - وزير الصناعة والتجارة يفتتح 5 مصانع جديدة بسوهاج بإستثمارات 185 مليون جنيه -
الأخبار - وزير الخارجية يتوجه إلى الخرطوم لحضور إجتماعات لجنة المشاورات السياسية -
الأخبار - السيسي يبحث مع وفد الكونجرس الأمريكي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية -
وزير التعليم العالي يفتتح كلية طب الأسنان بجامعة النهضة -
الحشائش الضارة قنبلة موقوتة بـمعبد الكرنك و"الآثار" السبب قلة الموارد -
بالصور .. إجراء قرعة الحج العلنية في البحيرة -
مصرع طالب بعد تناوله شريط ونصف "ترامادول" بالشرقية -
منع التخييم في "محمية أبو جالوم".. ومصدر أمني: إجراءات تنظيمية فقط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ميدو يتحدث عن ' بدانة شيكابالا ' ومتى يلعب أساسيا.. والقائد عبد ربه

Google+ Print
ميدو يتحدث عن ' بدانة شيكابالا ' ومتى يلعب أساسيا.. والقائد عبد ربه ميدو يتحدث عن ' بدانة شيكابالا ' ومتى يلعب أساسيا.. والقائد عبد ربه

قال أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي إنه سيظل مساندا لحسني عبد ربه كقائد للفريق ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح الدراويش حتى يستعيدا مستواهما المعروف.

وأضاف ميدو عبر قناة (TEN) "لا يوجد لاعب في يملك مزايا حسني عبد ربه.. وسأظل مساندا له حتى يعود إلى مستواه هو وشيكابالا".

وتابع "في وقت من الأوقات لم يساندني أحد وكنت في مثل حالهم.. ولهذا سأشركهم في الأوقات التي لا أقتلهم فيها.. أنا ضد حملات كفاية يا حسني لأنه سيعود الأفضل".

وجلس عبد ربه بديلا طوال المباراة التي خسر فيها الإسماعيلي 1-0 من الداخلية. بينما شارك شيكابالا في الشوط الثاني كاملا.

وأردف ميدو "شيكابالا في جسمه 11% فقط قمت بقياسها والاطمئنان عليه.. اللاعب بجسده الكثير من العضلات والأكتاف ولهذا يظهر كأنه بدينا وهذا خاطيء".

وأشار "شيكابالا لم يصل للرتم المطلوب منه وليس من السهل أن يجلس لاعبا عمره 28 عاما سنة ونصف بدون لعب.. ونعلم من قبل التعاقد معه أنه سيحتاج حوالي ثمانية مباريات للعودة للعب 90 دقيقة بمستواه المعهود".

وأتم "شيكابالا وعبد ربه ملتزمان ولديهما الإصرار لكن فقط يحتاجون الدعم الإعلامي والجماهيري لأنهما سيحملان الفريق في النهاية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية

كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية

مصرع طالب بعد تناوله شريط ونصف "ترامادول" بالشرقية

مصرع طالب بعد تناوله شريط ونصف "ترامادول" بالشرقية

بسبب 18 مليون دولار.. مصر توقف إمداد ليبيا بالكهرباء

بسبب 18 مليون دولار.. مصر توقف إمداد ليبيا بالكهرباء

كأس الكونفدرالية: تصريحات إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: تصريحات إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي