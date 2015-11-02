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مدرب الداخلية: التساوي مع الأهلي في النقاط لا يعنني أننا ننافس على الدوري

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مدرب الداخلية: التساوي مع الأهلي في النقاط لا يعنني أننا ننافس على الدوري مدرب الداخلية: التساوي مع الأهلي في النقاط لا يعنني أننا ننافس على الدوري

قال علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخلية إن التساوي مع الأهلي في النقاط لا يعني أن فريقه سيفكر في المنافسة على الدوري.

وتصدر الداخلية بتسع نقاط من ثلاث مباريات بنفس رصيد الأهداف والنقاط مع الأهلي بعد الفوز على الإسماعيلي 1-0.

وأضاف عبد العال في المؤتمر الصحفي "الخروج متعادلا مع الإسماعيلي أمر سعيد.. فما بالكم بالفوز وتحقيق النقاط الثلاثة".

وتابع "الطريق مازال طويلا على المنافسة فنحن في البداية وسنسير خطوة بخطوة.. وتحقيق العلامة الكاملة لا يعني أننا سننافس على اللقب".

وأشار "المباراة شهدت حضور جماهيري ولا أعرف سبب وجودهم رغم أنها بدون جمهور".

وأردف "المنافسة على درع الدوري صعبة في ظل الإمكانات بين فريق الداخلية وفرق الأهلي والزمالك والإسماعيلي".

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