قرار مقاطعة من لاعبي الزمالك بعد حظر مرتضى منصور

قرر فريق الكرة بنادي الزمالك مقاطعة وسائل الإعلام والقنوات المنتمية لغرفة صناعة الإعلام تضامنا مع مرتضى منصور رئيس النادي.

وقررت غرفة صناعة الإعلام المصري حظر ظهور مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على كافة قنوات الأعضاء في الغرفة.

ونشرت غرفة صناعة الإعلام بيانا صحفيا يتضمن قرارات الجمعية العمومية لغرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع. (طالع التفاصيل)

وفي أول رد فعل غادر لاعبو كرة اليد لنادي الزمالك أستوديو برنامج (مع شوبير) قبل دقائق قليلة من الظهور إعلاميا. (طالع التفاصيل)

ثاني رد فعل جاء من فريق الكرة بنادي الزمالك الذي قرر مقاطعة غرفة صناعة الإعلام "دفاعا عن مرتضى منصور كونه رمز من رموز النادي".

ويشمل قرار المقاطعة الظهور في حوارات تليفزيونية إلى جانب أحاديث عقب المباريات.