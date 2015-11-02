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مؤتمر ميدو: اللعب بمهاجم واحد؟ أندية أوروبا تلعب بهذه الطريقة

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مؤتمر ميدو: اللعب بمهاجم واحد؟ أندية أوروبا تلعب بهذه الطريقة مؤتمر ميدو: اللعب بمهاجم واحد؟ أندية أوروبا تلعب بهذه الطريقة

تحدث أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي عن الخسارة من الداخلية ورأيه في حكم المباراة الذي حرمه من ركلة جزاء صحيحة بحسب تأكيدات عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام.

وخسر الإسماعيلي 1-0 ولم تحتسب له ركلة جزاء بعد لمسة يد من مدافع الداخلية منعت هدفا لصالح شيكابالا.

والتالي ما ذكره ميدو في المؤتمر الصحفي الذي حضره مراسل FilGoal.com.

"لن أفرض عقوبة على لاعبي الإسماعيلي بسبب الهزيمة لأنهم أدوا المطلوب منهم ولم يكن الحظ بجوارهم".

"حكم المباراة كان وراء خروج فريقي بهذه النتيجة من خلال عدم احتسابه رلكة جزاء صحيحة وعددا آخر من المخالفات".

"اللعب بمهاجم واحد لا يعيب الإسماعيلي.. وهي ليست جديدة فالفرق الكبرى الأوروبية تلعب هكذا".

"المباريات المقبلة صعبة سنلعب مباراتين خارج ملعبنا أمام حرس الحدود ثم الاتحاد ثم الزمالك".

"سأحاول علاج الأخطاء التي وقع فيها الفريق ونعالج القصور اللازمة للاستعداد الأفضل للفترة المقبلة".

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