يد - الأحمر: هكذا تم تكوين فريق الزمالك بطل إفريقيا بمساعدة اللاعبين

كشف أحمد الأحمر نجم كرة اليد المصرية ولاعب الزمالك أن لاعبي الفريق ساعدوا في تكوين مجموعة حصدت بطولة إفريقيا للأندية الأبطال خلال ثلاثة أشهر فقط.

فريق الزمالك لكرة اليد عاد للبطولات من جديد بعدما فاز على الإفريقي نهائي بطولة إفريقيا للأندية الأبطال 35-22.

حكاية فريق الزمالك لكرة اليد – كيف تبني فريقا في 3 أشهر.. وتتوج ببطولة إفريقيا؟

وقال الأحمر في تصريحات لقناة النهار رياضة يوم الأحد: "لقد وجدنا الاهتمام بعودتنا وتكوين الفريق فاتخذ كل منا قراره بالعودة للزمالك دون تفكير".

وأضاف "لم يتمكن أكثر من لاعب من التوقيع للزمالك مباشرة بسبب مشاكل شخصية أو في عقودهم مع فرقهم، فجلس النجوم الكبار معهم لحل هذه المشاكل ومن ثم الانضمام للقلعة البيضاء".