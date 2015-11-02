«براند دبي» يدعو الجمهور لزيارة حديقة الأعلام

بمناسبة الاحتفال بيوم العلم الذي يوافق الثالث من شهر نوفمبر واستجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، برفع علم الإمارات يوم الثلاثاء الموافق 3 من شهر نوفمبر..

أطلق «براند دبي» التابع للمكتب الإعلامي لحكومة دبي وبالتعاون مع «بلدية دبي» مبادرة إبداعية جديدة تتزامن مع احتفالات الدولة بيوم العلم تمثلت في رسم الأحرف الأولى لاسم الدولة بآلاف الأعلام على شاطئ «أم سقيم» بمنطقة جميرا (3) وذلك تعبيرا عن مشاعر الاعتزاز والفخر بيوم العلم الذي يرفرف عاليا خفاقا كرمز للوحدة وشاهد على قوة الاتحاد.

وتأتي المبادرة التزاما من «براند دبي» بمشاركة جموع المواطنين والمقيمين هذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.

من جانبها قالت منى غانم المري مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن مبادرة حديقة الأعلام الثانية تأتي استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برفع علم الإمارات تأكيداً على أنه رمز وحدتنا وعزتنا وعزيمتنا لمواصلة الجهود لتحقيق مستقبل أفضل لأبناء الإمارات.

وأشارت المري إلى أن إطلاق المبادرة يتزامن هذا العام مع ثلاث مناسبات هي الأغلى في ذاكرة الإمارات حيث ترفرف أعلام الدولة بشكل متزامن على المؤسسات والجهات الحكومية يوم الثلاثاء الموافق الثالث من شهر نوفمبر في تمام الساعة 12 احتفالا بيوم العلم كما تعانق أعلام الدولة يوم الشهيد في 30 من الشهر نفسه وترفرف عالية خفاقة خلال الاحتفال باليوم الوطني الرابع والأربعين في الثاني من ديسمبر..

منوهة بتباري الجهات الحكومية في التعبير عن روح الانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة التي لا تدخر جهداً في سبيل إسعاد الشعب الإماراتي والحفاظ على مكتسباته ومقدراته.

دعوة

ووجه «براند دبي» دعوة عامة لزيارة هذا التكوين الوطني الإبداعي والتقاط الصور التذكارية التي تعكس الاحتفاء بالمناسبة التي نفذ في إطارها..

معربا عن ترحيبه بنشر تلك الصور عبر حساب «براند دبي» على موقع «انستغرام» وباستخدام الوسم: #BrandDubai براند_دبي#، @BrandDubai حيث من المقرر الإبقاء على الأعلام في موقعها حتى منتصف شهر ديسمبر 2015 إحياء للمناسبة الوطنية المهمة في تاريخ دولتنا.

يشار إلى أن مبادرات «براند دبي» تعتمد في مجملها على التعبير الفني والتشكيلي بنشر أعمال ذات طابع إبداعي في مختلف ربوع دبي وبالتعاون مع الجهات الحكومية والمطورين العقاريين في الإمارة وذلك بهدف التعبير عن الشخصية الفريدة لإمارة دبي وما يميزها كمدينة قامت نهضتها على أساس الابتكار والأفكار الخلاقة والمبدعة.