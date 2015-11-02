حميد النعيمي: بناء الإنسان السبيل لتحقيق التنمية

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا أن مسيرة الجامعة ومنذ انطلاقتها قبل 27 عاماً من عمرها شهدت إنجازات بارزة، أهمها بناء الإنسان الإماراتي والسعي إلى تأهيله من خلال المناهج المعتمدة، وتشجيعه على الابتكار والإبداع عبر توفير الخبرات العلمية للوصول بالشباب والفتيات لأرفع الدرجات في مختلف العلوم والمعرفة، وهذا هو المحور الأساسي في استراتيجية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات من أجل التنمية المستدامة، والطريق الأمثل لبناء مجتمع معاصر ومتناغم في كل المناحي.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمناء الجامعة أمس والذي عقد في مبنى الجرف 2 في جامعة عجمان بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط نائب رئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس.

الإبداع

وقال صاحب السمو حاكم عجمان إن تخريج كوكبة جديدة من طلاب وطالبات الجامعة خلال الأيام الماضية وتحت شعار «دفعة عام الابتكار» يؤكد دور الجامعة الكبير في استنهاض روح الإبداع الفكري والابتكار العلمي في أبنائها وتجسيد حقيقي وتطبيق واقعي للشعار الذي أطلقته قيادتنا الرشيدة في أن يكون عام 2015 عاماً للابتكار في الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والرفاهية من خلال الكوادر الوطنية المبتكرة والموهوبة التي تقود مستقبلنا نحو التطور والازدهار لتعزيز الصورة المشرقة لدولة الإمارات التي عرفت بنهضتها التنموية والتعليمية.

وأضاف سموه إن جامعة عجمان أصبحت من الجامعات التي يشار إليها بالبنان لسمعتها الطيبة ونهجها السليم في النهوض بالعملية التعليمية والعلمية والبحثية الراسخة التي توازي في استراتيجيتها ومناهجها النهضة الأكاديمية العالمية بفضل ما لديها من البرامج والتخصصات الحديثة والمتنوعة والمراكز التخصصية والبحثية تتفوق بها على مثيلاتها..

ويرجع ذلك إلى إنجازها العلمي في السابق وإنجازها الجديد بعد أن حصلت الجامعة على الاعتماد الأكاديمي من هيئة الاعتماد الأكاديمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على 11 تخصصاً فرعياً في كليات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الأعمال.

إنجازات

وأوضح صاحب السمو حاكم عجمان أن الإمارات أصبحت وجهة لطلبة العلم من دول العالم كافة لما تتمتع به جامعاتنا من سمعة وإنجازات وهيئات تدريسية ذات خبرة عالية إضافة إلى مناهج دراسية متخصصة تفوق ما يقدم في الجامعات الأخرى.

وهذا فخر لكل قائد ومسؤول ومواطن في دولة الإمارات، وهذا بفضل الدعم والرعاية والاهتمام والمساندة المتواصلة وتوجه القيادة الرشيدة لدولتنا برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات لبناء الإنسان أولاً وأخيراً ولإيمانهم الراسخ أن الاستثمار في الإنسان هو الأولى والسبيل الأسلم لتحقيق التنمية وضمان مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.

مكانة علمية

من جانبه أشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط نائب رئيس مجلس الأمناء بمواقف صاحب السمو حاكم عجمان الداعمة لمسيرة هذا الصرح التعليمي الذي أصبح يحظى بمكانة علمية متميزة ساهمت في نهضة مسيرة التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال إن توجيهات سموه ستكون موضع تقدير واهتمام ويتم الأخذ بها عند وضع البرامج والاستراتيجية للجامعة.

من جانبه استعرض أسامة سعيد سلمان نائب رئيس جامعة عجمان عضو مجلس الأمناء أمام المجلس أهم المشاريع التي تم تنفيذها خلال العام الجامعي 2014 - 2015 وتنفيذ خطط التوطين وتطبيق برامج التدريب والتطوير المهني وتطبيق برنامج التحفيز الوظيفي المستند إلى تقييم الأداء والبدء في تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية للبنية التحتية ومنها سكن جامعي فاخر للطالبات تم افتتاحه مع بداية الفصل الدراسي الحالي ومجمع رياضي متكامل مجهز بأحدث الأجهزة الرياضية سيتم افتتاحه قريباً بعد الانتهاء من تجهيزه.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس سعيد محمد الرقباني وعبدالله بن حميد المزروعي والدكتور عبد الرحمن سلطان الشرهان والدكتور سعيد عبدالله حارب وخالد سعيد سلمان وسالم بن أحمد النعيمي.

جولة

وبعد الانتهاء من الاجتماع تجول صاحب السمو حاكم عجمان ومجلس أمناء الجامعة في بعض من المشاريع التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية وأخرى يجري العمل على الانتهاء منها، حيث زار سموه والحضور مشروع سكن الطالبات الجديد «منزلك في جامعتك».

وانتقل سموه والحضور بعد ذلك ليتفقد مشروع المجمع الرياضي الجديد، حيث تسعى جامعة عجمان بخطى حثيثة لتطوير جميع المرافق العامة في الجامعة لمواكبة التطورات الجارية في العالم بما يخدم الطلبة في الحياة الأكاديمية ويلبي متطلباتهم العلمية.

وأشاد سموه في نهاية الجولة التفقدية بهذه الإنجازات الحضارية، مطالباً المسؤولين عن سكن الطالبات بضرورة المحافظة على المكان وضرورة التقيد بالتعليمات والأوامر التي تصدر من الإدارة حفاظاً على أمن الطالبات لأن أمنهم أصبح من الأمور المهمة.

وقال إن ما لمسناه في تلك الإنجازات يدعو للفخر لأن السكن مجهز بأحدث الأجهزة الإلكترونية الأمنية وإن نظام الدخول والخروج من المبنى مسؤولية الإدارة وضمن نظام متميز يحافظ على أمن وسلامة وراحة الطالبات وهذا يجعلنا على ثقة أن الطالبات في أيدٍ أمينة.