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«لبيك إمارات البطولة» تختتم ببث الروح الوطنية

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«لبيك إمارات البطولة» تختتم ببث الروح الوطنية «لبيك إمارات البطولة» تختتم ببث الروح الوطنية

اختتمت دائرة مراكز التنمية الأسرية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في نهاية أكتوبر الماضي حملة «لبيك إمارات البطولة» للمرحلتين الثانوية والحلقة الثانية للبنين والبنات شارك فيها ما يقارب 1500 طالب وطالبة.

وتميزت المحاضرات التي ألقيت على عدة مسارح في الشارقة بتجديد الطلبة للولاء والانتماء بأداء القسم والنشيد الوطني بحماس كبير وبروح وطنية عالية. وقالت بدرية بوكفيل مديرة إدارة الأسرة والأنشطة، إن تجمعنا هذا واجب وطني وسلاحنا الأول في الحفاظ على كيان هذا الوطن، ودورنا الذي لا ينضب في إعداد أجيال تساهم في رفعة وصلاح المجتمع.

وأكدت في الجلستين الأخيرتين اللتين خصصتا لطلبة الحلقة الثانية أنهم جيل يمر بتحديات كثيرة وعليهم العين وهم فئة مستهدفة من قبل جماعات تريد استغلالهم لتضر بلادنا، موجهة النصح للطلبة بضرورة الحذر .

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