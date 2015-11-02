«الوزاري للخدمات» يناقش إنشاء برنامج المعيدين

ناقش المجلس الوزاري للخدمات خلال اجتماعه الذي عقد أمس في قصر الرئاسة في أبوظبي - برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للخدمات - مشروع إنشاء برنامج المعيدين في الجامعات الاتحادية.

دعم

ويأتي البرنامج في إطار دعم منظومة التعليم العالي في الدولة وتوظيف كافة الطاقات والجهود لرأس المال البشري المواطن واستقطاب أفضل الكفاءات في مختلف التخصصات للعمل في الوظائف الأكاديمية والحفاظ عليها .

حيث يهدف البرنامج إلى رفع نسبة التوطين من حملة الماجستير والدكتوراه لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وإعداد كوادر تدريسية مؤهلة من المواطنين المؤهلين تأهيلاً عالياً في التخصصـات المطروحة بالجامعة.

الحضانات

كما ناقش المجلس خلال جلسته سياسة ومنظومة تقييم أداء الحضانات الحكومية والخاصة في الدولة والهادف إلى ضمان تقديم كافة الخدمات مثل الرعاية والتعليم المبكر وحماية الطفل بالإضافة إلى السلامة والصحة في الحضانات وفق أفضل معايير الجودة العالمية وتقييم الأداء التربويلها بشكل منهجي ومتطور وبما يتماشى مع مواد الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

وفي الشؤون التشريعية.. وافق المجلس خلال جلسته على البدء في إعداد مشروع قانون اتحادي في شأن المقاصة والذي يهدف إلى تنظيم مقاصة العقود والاتفاقيات والصفقات المالية وسيسمح للعقود المحلية بأن تصبح متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية والصادرة عن الجمعية الدولية لمتعاملي الأوراق المالية.

وكذلك على البدء في إعداد مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي الخاص بإصدار قانون الإجراءات الجزائية لسنة 1992 حيث سينظم القانون الأحكام الخاصة بالتوقيع الإلكتروني في القضايا الجزائية.

الفحص الطبي

كما ناقش المجلس التحديثات المقترحة على كل من أحكام اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم / 14/ لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية وأحكام قرار مجلس الوزراء رقم / 7 / لسنة 2008 بشأن نظام الفحص الطبي للوافدين للدولة للعمل أو الإقامة.

وعلى صعيد الشؤون الحكومية.. ناقش المجلس توصية المجلس الوطني الاتحادي بمناسبة السؤال الموجه من أحد الأعضاء بشأن تسجيل المواقع والمحميات الطبيعية في لائحة التراث العالمي لدى منظمة اليونسكو. كما ناقش المجلس الموضوعات الأخرى المعروضة على جدول أعماله.