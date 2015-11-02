القرموطي يخصص جزء من حلقته للإشادة بمديرة إنتاج ONTV السابقة ويشكرها على جهدها

كتب – محمد سويلم

توجه الإعلامي جابر القرموطي برسالة حب وتقدير لمديرة إدارة الإنتاج السابقة بـ”ONTV”، ماريانا يوسف يونان لتفانيها خلال فترة عملها بالقناة، مشيرًا للجهد الذي بذلته ماريانا منذ دخولها القناة.

وأضاف القرموطي قائلاً: ” مفيش إجماع على حد، ولكن في الغالب أجمع زملاء القناة على ماريانا” ، موكدًا أنها تستحق الكثير على ما قدمته من جهد في بناء كيان “ON TV” .

وأكد القرموطي على أن علاقة الحب والاحترام هي التي تربط العاملين بالقناة، واصفًا ماريانا بأنها “أول من وضعوا الطوب لبناء االقناة” ، متمنيًا لها بأن تحظى بمستقبل أفضل.

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