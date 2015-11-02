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وزير خارجية سوريا يؤكد أهمية بيان فيينا لإنهاء الأزمة فى بلاده

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وزير خارجية سوريا يؤكد أهمية بيان فيينا لإنهاء الأزمة فى بلاده وزير خارجية سوريا يؤكد أهمية بيان فيينا لإنهاء الأزمة فى بلاده

>قال وزير الخارجية السورى، وليد المعلم، إنه يعترف بأهمية البيان الذى أصدرته القوى العالمية عقب محادثات جرت فى فيينا سعيا لإنهاء الحرب الدائرة فى سوريا.

وجدد المعلم فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم " الأحد، خلال اجتماعه مع مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دى ميستورا، التأكيد على موقف دمشق وهو أنه يجب إعطاء مكافحة "الإرهاب" أولوية حتى يتسنى التوصل إلى حل سياسي.

جاءت تصريحات المعلم، عقب محادثات جرت أول أمس الجمعة ودعت قوى عالمية ودول متنافسة فى المنطقة إلى هدنة فى سوريا واستئناف المحادثات بوساطة الأمم المتحدة.
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