قيادى بحماس: فوز حزب "أردوغان" انتصار لفلسطين والقدس والأقصى

قال القيادى فى حركة حماس، عزت الرشق، مساء اليوم الأحد، إن فوز حزب العدالة والتنمية الذى ينتمى إليه الرئيس التركى أردوغان، بزعامة أحمد داود أوغلو، فى الانتخابات التركية، يمثل انتصار لفلسطين والقدس والمسجد الأقصى.

وأضاف الرشق فى تصريح صحفى، أن فوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات البرلمانية التركية التى أقيمت اليوم الأحد، هو هدية من الشعب التركى العظيم لفلسطين ولكل القضايا العادلة فى العالم.

وهنأ عضو المكتب السياسى لـحماس الرئاسة والحكومة والشعب والأحزاب التركية، بإتمام خيارهم الديمقراطى الحضارى بكل نزاهة وشفافية.

وقال: "نبارك لتركيا خيارها الديمقراطى المشرف، ونبارك لها العدالة الراسخة، ونبارك لها التنمية القائمة والموعودة، نبارك لها العدالة والتنمية".