العبادى: بغداد مؤمنة عسكريا 100 % والحرب لها الأولوية فى الإنفاق

>قال رئيس الوزراء حيدر العبادى اليوم الأحد، إن العراق حقق انتصارات باهرة فى المعارك رغم الأزمة المالية التى يمر بها، مشيرا إلى أنه تأمين بغداد عسكريًا بنسبة 100 %، وأن الحرب لها الأولوية فى الإنفاق.

وذكر العبادى فى كلمة له اليوم الأحد خلال فعاليات افتتاح معرض بغداد الدولى بدورته الـ42 أنه "رغم الأزمة المالية التى مضى عليها أكثر من عام حققنا انتصارات باهرة وحررنا مئات الكليومترات"، بحسب قناة السومرية نيوز العراقية على موقعها الالكترونى .

ودعا رئيس الوزراء جميع السياسيين إلى "الوحدة"، مضيفًا أن "الخلافات السياسية فى العملية الديمقراطية أمر طبيعي, ولكن لا يجوز أن نختلف على خدمة المواطن والنهوض بالاقتصاد والإعمار والاستثمار وإسناد مقاتلينا فى الجبهات".

وأضاف العبادى أنه "تم تأمين العاصمة بغداد عسكريًا بنسبة 100 بالمئة"، موضحا أن "الإرهاب كان يهدد أطراف بغداد ويطلق القذائف على مناطق فى العاصمة قبل عام من الآن".

وشدد العبادى قائلاً "لا يمكن أن نسمح بتراجع فى مسألة الحرب"، مبيناً أن "الحرب تأخذ الأولوية فى الإنفاق".

ويشهد العراق وضعًا أمنيًا استثنائيًا، إذ تتواصل العمليات العسكرية لطرد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) من المناطق التى ينتشر فيها، كما ينفذ التحالف الدولى ضربات جوية تستهدف مواقع التنظيم فى تلك المناطق توقع قتلى وجرحى فى صفوفه.

>