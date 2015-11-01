شركة ’’مونكلاريتي‘‘ تصمم تطبيق لتحفيز ذكاء المخ

أعلنت الشركة الناشئة ‘‘ Monclarity ’’، أمس السبت، أنها حصلت على تمويل “5 ملايين دولار”، والذي كانت تحتاجه لإطلاق تطبيق تحفيز وتدريب المخ ‘‘Brainwell’’، والتطبيق أصبح متاح على الهواتف وشبكة الإنترنت. بحسب ما ذكرته” روسيا اليوم”.

ويأتي التطبيق وسط الكثير من الشكوك حول ألعاب تدريب المخ، مثل “Lumosity”، خاصة بعد ما أثبتت دراسة حديثة أن هذه الألعاب قد تحسن مهارات المخ في المهام الفردية، ولكنها لا تفيد في تطوير الذكاء أو الحالة الذهنية العامة.

إلا أن ما يمكنه أن يخفف من حدة هذه الشكوك هو حقيقة أن الفريق المخترع للتطبيق في الشركة الناشئة يضم شخصًا ذي سمعة علمية مرموقة، وهو “إلخونون جولدبيرج”، أستاذ الطب العصبي النفسي وأستاذ علم الأعصاب في كلية الطب في جامعة نيويورك ومدير معهد “لوريا” لعلوم الأعصاب.

ويقول جولدبيرج: ‘‘أعتقد أننا في وقت مهم للغاية يشهد ولادة نوع جديد من التدريبات، ولا يجب أن ننسى إنه عند ظهور تدريبات اللياقة البدنية لأول مرة على الساحة، دخلت الوعي العام بصعوبة، وكانت هناك حولها أيضا خلافات مماثلة’’.

ولا يضع جولدبيرج بصماته الشخصية في كل التدريبات التي تظهر على التطبيق، لكنه يدعي أن هناك أساس علمي للاعتقاد بأن هذه الألعاب يمكن أن تؤدي إلى نتيجة، مشيرا إلى البحوث التي أجريت مؤخرا حول المرونة العصبية وعلاج إعادة التأهيل الإدراكي، والذي يتم فيه الاستعانة ببعض التمارين والمهام المعرفية لمساعدة المرضى على التعافي من إصابات المخ.

وقال غولدبيرغ : ‘‘إن العلم وحده لا يمكن أن يضمن نجاح المشروع، فالتطبيق يجب أن يحتوي أيضاً على ألعاب ذات تصميمات جذابة، قادرة على شحذ اهتمام مستخدميه’’.

يذكر أن مع إطلاق التطبيقBrainwell قالت الشركة إنه يشتمل على 50 لعبة لتدريب المخ، تركز على 6 مجالات معرفية، وهي الذاكرة والانتباه والتفكير النقدي واللغة والرؤية وحل المشاكل. وعند بداية استعمال التطبيق يمكن للمستخدم تحديد المجالات التي يرغب في تحسينها، وإجراء “اختبار اللياقة المعرفية”، الذي على إثره سينصح التطبيق ببعض الألعاب لمستخدميه.