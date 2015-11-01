ميدو: ركلة جزاء لصالحنا؟ الحكم كان نيته عدم احتساب أي شيء للإسماعيلي

يعتقد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي أن حكم مباراة فريقه ضد الداخلية كانت نيته التحيز ضد الدراويش في لقاء يوم الأحد.

والتقى الفريقان ضمن الجولة الثالثة وانتصر الداخلية بهدف مع اعتراض الدراويش على عدم احتساب ركلة جزاء لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وقال ميدو في تصريحات لقناة TEN عقب اللقاء: "حكم المباراة محمد الحنفي نيته كانت مبيته بعدم احتساب أي شيء للإسماعيلي في اللقاء".

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وأضاف "في مباراتنا الماضية ضد المقاولون كان هناك ركلة جزاء للإسماعيلي أيضا".

ووجه ميدو كلماته لمسؤولي الكرة المصرية بقوله "لو أنكم تريدون المنافسة على الدوري بين الأهلي والزمالك فقط أبلغونا بذلك".

ويرى لاعب توتنام وأياكس السابق أن التحكيم هو أضعف حلقة في منظومة الكرة المصرية.

وطالب ميدو رئيس لجنة الحكام عصام عبد الفتاح بالتعليق على اللعبة ومدى صحة قرار الحكم.