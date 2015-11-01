بالفيديو - رئيس لجنة الحكام لميدو: نعم شيكابالا حُرم من ركلة جزاء

رد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام على طلب أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي بتحليل ركلة الجزاء التي لم تحتسب لصالحه أمام الداخلية.

ولمست الكرة ذراع مدافع الداخلية بعد تصويبة من شيكابالا داخل منطقة الجزاء لكن الحكم محمد الحنفي أشار بأن الكرة اصطدمت في صدره.

وقال عبد الفتاح في تصريحاته عبر قناة (TEN) يوم الأحد: "زاوية الرؤية كانت واضحة للحكم وأظن أنها ارتطمت في ذراع لاعب الداخلية وليست في صدره".

وأضاف "نعترف بأخطائنا ولا يوجد من يفعل هذا.. الحكم أخطأ لكننا نقف على السلبيات ونحاول تجاوزها في المراحل المقبلة".

وتابع "الأخطاء لن تصل نسبتها إلى صفر %.. لأنها أخطاء بشرية وستظل موجودة في كرة القدم".

وأتم "لدينا حكام واعدين وجهاد جريشة مثلا أدار نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وعقب ميدو على تصريحات عصام عبد الفتاح طالبا منه أن تُعلن العقوبات كما يحدث في الدوري الإنجليزي.

وأشار "دائما عصام عبد الفتاح يخرج للدفاع عن حكامه.. لابد أن نعترف بوجود أخطاء ونعالجها ويتم التحقيق فيها حتى لا تتكرر".

وتابع "هذا ما يحدث في أي مكان في العالم.. نقف على الأخطاء ونعترف بها ويعاقب مرتكبيها".

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