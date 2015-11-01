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برشلونة يعتذر على ظهور لاعبيه بأزياء الهالووين بعد مباراة خيتافي

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برشلونة يعتذر على ظهور لاعبيه بأزياء الهالووين بعد مباراة خيتافي برشلونة يعتذر على ظهور لاعبيه بأزياء الهالووين بعد مباراة خيتافي

(إفي): اعتذر فريق برشلونة الإسباني عن ظهور بعض لاعبيه في ملابس تنكريه بمناسبة الاحتفال بالهالووين داخل قاعة المؤتمر الصحفي لنادي خيتافي بعد مباراة الفريقين أمس.

وبعد انتهاء المباراة التي انتهت بفوز البرسا 0-2، اقتحم بعض لاعبي الفريق الكتالوني القاعة، أثناء مشاركة لاعب خيتافي فيكتور رودريجيز في مؤتمر صحفي، مرتدين ملابس تنكرية بمناسبة الهالووين.

وقدم النادي في بيان اعتذاره "لكل من شعر بالاهانة" جراء هذا التصرف وبخاصة "لأعضاء فريق خيتافي وجماهيره".

وأكد اللاعبون أنهم لم "يقصدوا في أي حال الإساءة لأي من الزملاء" في خيتافي، مشيرين إلى أن اقتحام القاعة أثناء مشاركة فيكتور رودريجيز في المؤتمر الصحفي كانت "صدفة مؤسفة غير مقصودة".

وأعرب لاعبو البرسا عن اعتذارهم الشخصي لفيكتور رودريجيز وأكدوا احترامهم له.

وأوضح البيان أن مقاطع الفيديو التي انتشرت على الانترنت يظهر فيها أحد المتنكرين وهو يقول "إلى أين نذهب؟ لقد اخطأنا وجهتنا"، وهو ما يثبت أن الامر لم يكن مقصودا.

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