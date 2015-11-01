«نواب الجيزة والصعيد»: سنتقدم بمشروعات لحل أزمات البطالة والصرف الصحي

قال همام العادلي، الفائز بمقعد البرلمان عن دائرة مراغة بسوهاج، إن ضعف المشاركة في الدائرة الخاص بي، كانت نتيجة لوجود موسم الحصاد وضم المحصول بمحافظة سوهاج.

وأضاف “العادلي” خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شرف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” الأحد، أن نسبة المشاركة في دائرة مراغة بلغت 35%، وهي نسبة جيدة إلى حد ما.

وتابع، تعاني الدائرة من مشكلة الصرف الحصي، وانقطاع المياه، وسنعمل على ذلك من خلال البرلمان، من خلال تقديم مشروعات بقوانين لحل أزمة دائرة مراغة، ومحافظة سوهاج بشكل عام.

ويضيف كمال أحمد، الفائز بمقعد البرلمان عن دائرة العطارين بالإسكندرية، لـ”يحدث في مصر”، أن المال السياسي لعب دوراً كبيراً في تشويه صورة انتخابات مجلس النواب، إلا أن دور القضاء ورجال القوات المسلحة والشرطة حالوا دوتن ذلك، مشيراً إلى أن الانتخابات امتازت بالحيادية والإشراف القضائي كان سبباً في ذلك.

وأشار “أحمد” إلى أن الشعب المصري يستطيع أن يقول كلمته في الوقت الذي يراه، والذي يحدده، والمشكلة تكمن بنا نحن كنخب، لسنا مستوعبين جيداً السلوك التفكير لهذا الشعب العظيم، موضحاً أن المرحلة الحالية تحتاج إلى إنجاز على الأراض، والشعب المصري ينتظر من برلمان 2015 إنجازاً على أرض الواقع، وعلينا التحدث عن الحاضر والمستقبل بإنجاز.

فيما أبدت الدكتور شادية ثابت، الفائزة بمقعد البرلمان عن دائرة إمبابة بالجيزة، اهتماماً كبيراً لمشكلة البطالة التي يعاني منها شباب مصر بوجه عام، وأهالي إمبابة بشكل خاص، مشيراً إلى أن الشباب المصري يعيش حالياً حالة من الإحباط، ودورنا كنواب تخفيف تلك الحالة، والعمل على إيجاد حلول عاجلة لمشكلة البطالة.

وتابعت “شادية” خلال لقائه بـ”يحدث في مصر”، سأتقدم بمشروع قانون لحل مشكلة البطالة على مدى عامين أو 3 أعوان، نظراً لأن البطالة من الممكن أن تدمبر شباب مصر.

ولفت الدكتور أيمن أبو العلا، الفائز بمقعد البرلمان عن دائرة 6 أكتوبر الجيزة، إلى المشاكلة الكثيرة التي تعاني منها 6 أكتوبر، مشيراً إلى أن أبرزها هو قرار وزير الري الخاص بهدم الآبار في الواحات، موضحاً أنه يتوجب علينا كنواب أن نقف ضد هذا القرار، لأن تلك الآبار هي التي تسقي الأراضي الزراعية هناك.

وطالب “أبو العلا” خلال لقائه بـ”يحدث في مصر” وزير الإسكان بتغيير مجلس الأمناء في المجتمعات العمرانية الجديدة، وإعطاء بعض الصلاحيات للمجالس المحلية.

وأكد إيهاب منصور، الفائز بمقعد البرلمان عن دائرة العمرانية بالجيزة، أن أبرز مشاكل الدائرة هي مشكلة الصرف الصحي، بجانب عدد من المشاكل الأخرى وهي ليست بقليلة، والتي سنعمل على حلها من خلال البرلمان.

وطالب “منصور” خلال لقائه بـ”يحدث في مصر” بضرورة تفعيل دور الرقابة، وذلك للمساعدة في إيجاد الحلول العملية لأي مشالك تطرأ على الساحة، مشيراً إلى أن دور النائب هو دوراً رقابياً وتشريعياً، مما سيؤدي إلى تحسين كافة الخدمات على مستوى القطاعات كافة.