مقتل جندي سعودي على الحدود مع اليمن

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، مقتل أحد عناصر حرس الحدود بإطلاق نار قادم من الأراضى اليمنية.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية “واس” عن وزارة الداخلية أن دورية لحرس الحدود بقطاع الطوال فى منطقة جازان كانت تقوم بمهامها المعتادة عندما تعرضت لإطلاق نار من داخل الأراضى اليمنية، ما اقتضى الرد على مصدر النيران بالمثل، مضيفة أن ذلك أدى إلى مقتل الجندى مانع على داحن اليامى.

وتتعرض المناطق الحدودية للمملكة، بشكل متقطع، لإطلاق نار من اليمن، حيث تقود الرياض تحالفا عربيا بدأ التدخل، فى أواخر مارس الماضى، ضد المتمردين الحوثيين الموالين لإيران.