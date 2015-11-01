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علاجات طبيعية تقضى على الرشح وتغنيك عن الأدوية أبرزها الريحان والفلفل

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علاجات طبيعية تقضى على الرشح وتغنيك عن الأدوية أبرزها الريحان والفلفل علاجات طبيعية تقضى على الرشح وتغنيك عن الأدوية أبرزها الريحان والفلفل
سيلان الأنف مشكلة شائعة ومزعجة جدًا تحدث عندما يكون هناك زيادة فى المخاط الموجود بالجيوب والممرات الأنفية، حيث إن زيادة إنتاج المخاط وسيلة الجسم للتعبير عن وجود فيروس البرد أو الانفلونزا، والمهيجات والمواد المثيرة للحساسية.

بعض الأسباب الأكثر شيوعًا لسيلان الأنف هى نزلات البرد، الحساسية، التهاب الجيوب الأنفية، والتغيير المفاجئ فى الطقس، وإذا لم يعالج فى الوقت المناسب، يمكن أن يؤدى إلى السعال وأوجاع الأذن والصداع وغيرها من المشاكل.

وفيما يلى أهم 3 علاجات منزلية لسيلان الأنف "الرشح"، وفقاً للموقع الطبى الامريكى “top10homeremedies”، وتشمل:

1- زيت الكافور


>زيت الكافور من أفضل الزيوت التى تقضى على سيلان الأنف.
>ولتحقيق أفضل النتائج يتم تسخين وعاء كبير من الماء، ويضاف إليه سبع قطرات من زيت الكافور وأربعة قطرات من زيت اللافندر وزيت النعناع، ويستنشق البخار المعطر مرتين أو ثلاث مرات يوميا. ويمكن أيضاً وضع بضع قطرات من زيت الكافور على منديل ويستنشق ذلك طوال اليوم للحد من الأعراض.

2- الريحان


>الريحان له خصائص مضادة للجراثيم والفطريات والفيروسات وكذلك خصائص شفاء قوية من شأنها تدفئة الجسم من الداخل وعلاج سيلان الأنف.
>ويتم تحقيق ذلك عن طريق مضغ ثلاث أو أربع أوراق من الريحان قبل وجبة الفطور كل صباح وقبل الذهاب إلى الفراش ليلا.

3- الفلفل الحراق


>الفلفل الحراق أو ما يسمى بالحريف يعالج احتقان الأنف وكذلك يساعد فى علاج سيلان الأنف، كما أنه يزيد من إفرازات الأنف بحيث يساعد الجسم على طرد الانسداد والسموم التى تسبب سيلان الأنف ويساعد على زيادة الدورة الدموية.

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