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بدرى عليك ياصغير؟!.. اعرف أسباب إصابة شباب العشرينات بارتفاع ضغط الدم

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بدرى عليك ياصغير؟!.. اعرف أسباب إصابة شباب العشرينات بارتفاع ضغط الدم بدرى عليك ياصغير؟!.. اعرف أسباب إصابة شباب العشرينات بارتفاع ضغط الدم
"حباية الضغط" الدواء الذى طالما ارتبط تناوله بأصحاب الشعر الأبيض فهو الروتين اليومى لوالدتك أو جدك، لكن الأمر اختلف فى السنوات الأخيرة ولم تعد "حباية الضغط " تكتفى بكبار السن بل بدأت تبسط سيطرتها على شباب العشرينات والثلاثينات.

عن أسباب ارتفاع ضغط الدم فى مراحل مبكرة من العمر يؤكد أخصائى التغذية خالد يوسف، أن تغير العادات الغذائية وقلة الحركة والاعتماد على وسائل التكنولوجيا كبديل عن النشاط البدنى، جميعها عوامل ساهمت فى رفع فرص التعرض لضغط الدم المرتفع.

لذا ينصح خالد بضرورة تجنب تناول الوجبات الجاهزة والتى تحتوى على نسبة عالية من ، مع الحرص على ممارسة الرياضة بشكل يومى، كرياضة المشى لفترة لا تقل عن نصف ساعة يوميا.

فيما يضيف استشارى الطب النفسى جمال فرويز إلى أن تلك العوامل أسباب أخرى رفعت من فرص الإصابة بضغط الدم المرتفع بين الشباب، أهمها الضغط العصبى، والذى بات سمة مميزة لعالم الأعمال فى العقود الأخيرة، ومع زيادة التنافسية بين الشركات والدول، الأمر الذى أدى إلى مضاعفة الضغوط التى يتعرض لها الإنسان فى مجال العمل، بل إن الحياة نفسها زادت تعقيدا عما سبق، وجميع تلك العوامل لعبت دورا أساسيا فى ارتفاع نسب الاصابة بضغط الدم المرتفع لدى فئة الشباب.

لذا ينصح فرويز بضرورة البحث عن الأساليب التى تحد من أعراض التوتر والضغط النفسى الذى يتعرض له الشخص فى مجال عمله، ويجب الحرص على أخذ قسط كافٍ من الراحة الأسبوعية والسنوية لشحن الطاقة النفسية والعصبية للجسم.

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مصر 365

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