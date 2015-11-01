تعرف على طريقة قياس ضغط الدم

ضغط الدم

>يعانى الكثيرون من الإصابة بمرض ضغط الدم، والذى يتسبب فى الشعور بالصداع القوى الناتج عن ارتفاع نسبة ضغط الدم. قياس ضغط الدم

>ويوضح د. أشرف الشواف استشارى الأمراض الباطنة والسكر أن ارتفاع ضغط الدم يتطلب قياسه بشكل دائم، ويتم القياس لمعرفة قوة ضخ القلب للدم عن طريق حجم الشرايين فى الجسم. أهم رقمين عند قياس ضغط الدم

>ويضيف د.الشواف، أنه يتم قراءة نسبة ضغط الدم عن طريق رقمين الأول الضغط الانقباضى أى نسبة دق القلب وضرباته، والثانى هو الضغط الانبساطى، هو قياس نسبة ضغط الدم. تعرف على الأطعمة التى تساعد على تنظيم نسبة ضغط الدم

>وينصح د.أشرف، مرضى الضغط بضرورة تناول الأطعمة الخفيفة غير الغنية بالدهون، والأملاح، والإكثار من تناول الماء والأطعمة الغنية بالألياف، كالخضراوات والفواكه، والأسماك واللحم الأحمر منزوع الدسم.

شبكةعيونالإخبارية

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