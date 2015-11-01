حب الشباب بيكتر فى وشك.. الحل فى الماية بالملح

يعانى نسبة كبيرة من الأشخاص من ظهور حب الشباب فى الوجه، وذلك نتيجة لتناول بعض الأطعمة التى تساعد على ظهور "حب الشباب" او اتباع بعض الأنظمة الغذائية الخاطئة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>وهناك نسبة كبيرة من المصابين بحب الشباب يتبعون بعض العادات الخاطئة التى تساهم فى ترك بعض الحفر والعلامات السيئة فى الوجه، عن طريق محاولة فتحها بشكل أو بأخر وتفريغ محتوىاتها عن طريق اللعب بالأصبع، وهذا ما أكده الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا.
>ويضيف رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن هناك بعض الاعتقادات الخاطئة التى لم تثبت علميا وهى وجود بعض الأطعمة التى تزيد بشكل كبير نسبة حبوب الشباب، ومنها الشوكولاتة واللب والأطعمة ذات نسبة الدهون المرتفعة كالأطعمة السريعة.
>ويقدم استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أفضل الطرق التى تساعد بشكل كبير على علاج حب الشباب ب تحضير محلول من معلقة كبيرة ملح طعام ويضاف اليها 9 ملاعق من الماء، ثم يتم غسل الوجه بها 3 مرات يوميا، ولذا أثبت العديد من الدراسات الطبية أن نزول البحر والتماس ماء البحر المالح بالجلد والتعرض لأشعة الشمس ينقيه ويحد من إصابته بالعديد من مشاكل البشرة.
حب الشباب والعادات الخاطئة
>وهناك نسبة كبيرة من المصابين بحب الشباب يتبعون بعض العادات الخاطئة التى تساهم فى ترك بعض الحفر والعلامات السيئة فى الوجه، عن طريق محاولة فتحها بشكل أو بأخر وتفريغ محتوىاتها عن طريق اللعب بالأصبع، وهذا ما أكده الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا.
حب الشباب والأطعمة
>ويضيف رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن هناك بعض الاعتقادات الخاطئة التى لم تثبت علميا وهى وجود بعض الأطعمة التى تزيد بشكل كبير نسبة حبوب الشباب، ومنها الشوكولاتة واللب والأطعمة ذات نسبة الدهون المرتفعة كالأطعمة السريعة.
علاج حب الشباب
>ويقدم استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أفضل الطرق التى تساعد بشكل كبير على علاج حب الشباب ب تحضير محلول من معلقة كبيرة ملح طعام ويضاف اليها 9 ملاعق من الماء، ثم يتم غسل الوجه بها 3 مرات يوميا، ولذا أثبت العديد من الدراسات الطبية أن نزول البحر والتماس ماء البحر المالح بالجلد والتعرض لأشعة الشمس ينقيه ويحد من إصابته بالعديد من مشاكل البشرة.