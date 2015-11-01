للنساء.. كيف تفرقين بين علامات مرحلة انقطاع الطمث وأورام الرحم؟

فى مرحلة انقطاع الطمث تمر المرأة بالعديد من التغيرات الهرمونية التى تؤثر بصورة مباشرة على جميع أعضاء جسمها.

لكن فى تلك المرحلة ترتفع فرص تعرض النساء للإصابة ببعض الأمراض على رأسها أورام الرحم وعنق الرحم، والمشكلة الأساسية التى تقع فى تلك المرحلة تتمثل فى تشابه بعض أعراض مرحلة انقطاع الطمث مع أعراض أورام الرحم.

>يؤكد عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة، أنه فى الفترة الأولى لمرحلة انقطاع الطمث، تمر المرأة ببعض التغيرات المتعلقة بانتظام الدورة الشهرية، وتلك التغيرات تعد طبيعية ولا داعى للقلق منها فى السنوات الأولى لمرحلة انقطاع الطمث.

>وأضاف: لكن هناك بعض الأعراض الأخرى تعد من علامات الخطر وعلى المرأة التنبه لها جيدا، وتبعا لرأى أبو النجا فتلك العلامات تتمثل فى زيادة عدد أيام الدورة الشهرية وزيادة كمية الدم خلالها.

>ويوضح عطية أن المرحلة التى تبدأ من عمر الثانية والأربعين إلى الخمسين عاما هى المرحلة التى من المفترض أن يتوقف عندها الطمث لدى النساء، وبالتالى فالعرض الطبيعى المصاحب لها هو تأخر الدورة الشهرية وغيابها لعدة أشهر، وفى حال تكرارها لأكثر من مرة واحدة فى الشهر فإن هذا التكرار يستمر لفترة وجيزة للغاية، لا تتجاوز الثلاثة أشهر وغالبا ما تكون كمية الدم المفرزة خلالها قليلة نسبيا، أما ما دون ذلك فهو يعد من علامات الخطر التى يجب البحث وراء أسبابها والتأكد من أنها لا ترجع للإصابة بأورام الرحم وعنق الرحم.