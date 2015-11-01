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مرشح "المصريين الأحرار" بدائرة بسيون فى الغربية يعلن برنامجه الانتخابى

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مرشح "المصريين الأحرار" بدائرة بسيون فى الغربية يعلن برنامجه الانتخابى مرشح "المصريين الأحرار" بدائرة بسيون فى الغربية يعلن برنامجه الانتخابى
نظمت الحملة الانتخابية للمرشح سعيد سعد الشاذلى، مرشح حزب المصريين الأحرار بدائرة بسيون وقطور بمحافظة الغربية، ندوة سياسية لتعريف أهالى قرية جناج التابعة للدائرة بالبرنامج الانتخابى للحزب، وخطة المرشح للنهوض بالدائرة.

وعقد "سعيد الشاذلى"، عدة جلسات ودية مع أهالى قرى الدائرة، لشرح أهداف حزب المصريين الأحرار، وبرنامج الحزب للقضاء على الفقر، والبرنامج الانتخابى له، مطالبًا المواطنين بالمشاركة الفعالة فى انتخابات مجلس النواب واختيار الأصلح.

يذكر أن "الشاذلي" يشغل منصب رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بالغربية، بانتخابات مباشرة للدورة الثالثة على التوالى، وهو ما ساعده فى بناء علاقات واتصالات قوية، كما يعتمد على أنصاره بعائلات الشاذلى بالدائرة والتى تعتبر كتلة تصويتية، وله صلة قرابة مباشرة مع الفريق الراحل سعد الدين الشاذلى رئيس الأركان خلال حرب أكتوبر .
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