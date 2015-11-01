أحد المرشحين بـ"العاشر" يستقبل طلبات علاج المواطنين بمؤتمر جماهيرى

رصدت كاميرا "اليوم السابع" قيام أحد المرشحين فى الدئرة الرابعة بمحافظة الشرقية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية قبل فتح باب الدعاية الانتخابية بـ24 ساعة، بعقد مؤتمر جماهيرى مع أهالى المجاورة 30 لمناقشة أزمة المنظومة الصحية وتلقى طلبات علاج المواطنين.

وأكد المرشح، أنه تم التعاقد مع أحد المستشفيات الخاصة لتقديم الخدمة الصحية بتخفيضات للعاملين وأسرهم، والذين وصل عددهم لأكثر من 20 ألف عامل، وأهالى العاشر والكشف طبقا للأسعار التى أقرتها المؤسسة العلاجية التابعة لوزارة الصحة.