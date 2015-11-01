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بيل يتدرب منفردا وريال مدريد ينتظر حسم موقف مودريتش

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بيل يتدرب منفردا وريال مدريد ينتظر حسم موقف مودريتش بيل يتدرب منفردا وريال مدريد ينتظر حسم موقف مودريتش

(إفي): شارك الثلاثي جاريث بيل وكريم بنزيمة وداني كارباخال في مران ريال مدريد يوم الأحد عقب فوزه الأخير على لاس بالماس في الدوري الإسباني.

لكن ليس بصورة جماعية، وفي الوقت الذي ينتظر خلاله المدير الفني للفريق رافائيل بينيتيث تحسن حالة مودريتش الذي يعاني من آلام في الفخذ حرمته من إكمال مباراة السبت.

وتدرب الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس بشكل طبيعي بعد الحمل العضلي الزائد الذي عانى منه وبسببه خاض كيكو كاسيا مواجهة لاس بالماس يوم السبت، حيث من المتوقع أن يحرس الأول مرمى الريال في مواجهة باريس سان جيرمان بالجولة الرابعة بالمجموعة الأولى بدوري الأبطال هذا الأسبوع.

وخاض كل من سرخيو راموس وبيبي وأربيلوا المران بشكل طبيعي، فيما تدرب داني كارباخال منفردا في أحد ملاعب مدينة ريال مدريد الرياضية، وهو نفس الأمر الذي حدث مع بنزيمة وبيل.

وأشار الموقع الرسمي للنادي إلى أن عددا من اللاعبين الأساسيين في مباراة أمس مثل ناتشو فرناندز وكاسيميرو وتوني كروس وخيسيه رودريجز خاضوا تدريبات العدو المستمر والاطالة.(

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