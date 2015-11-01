سفير روسيا بالقاهرة: نقل الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة إلى موسكو لتفريغهم

أكد السفير الروسي في القاهرة ‘‘سيرجي كيربتشينكو’’، اليوم الأحد، إن الصندوقين الأسودين للطائرة الروسية المنكوبة، أمس السبت، سيتم تفريغهما في موسكو.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن هذا إجراء معمول به في مثل هذه الحوادث، وأكد على قوة ومتانة التنسيق بين الحكومتين المصرية والروسية في إجراءات التحقيق. وأن الحادث لن يؤثر على العلاقات القوية بين الدولتين. بحسب ما ذكرته ” سبوتنك”.

وتفقد وزيري النقل والطوارئ الروسيين موقع الحادث صباح اليوم، مع رئيس هيئة الطيران الروسي، وعدد من الخبراء الروس، بعدما اجتمع الوزيران مع وزيري السياحة والطيران المصريين، وأضاف أن روسيا تعيش “لحظات أليمة”.