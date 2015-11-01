الخطوط الجوية القطرية تتوقف عن الطيران فوق سيناء المصرية

>أعلنت الخطوط الجوية القطرية، أنها ستعيد رسم مسارات طائراتها لتتجنب الطيران فوق شبه جزيرة سيناء المصرية عقب حادث سقوط وتحطم طائرة ركاب روسية ومقتل ركابها الـ 224.

وقالت الشركة، إن هذا القرار اتخذ من باب الحيطة والحذر حتى ظهور مزيد من المعلومات بشأن سبب تحطم طائرة شركة "متروجيت" أمس السبت.

وكانت شركات لوفتهانزا الألمانية وأير فرانس الفرنسية والإمارات ومقرها دبى قد أعلنت التوقف عن الطيران فوق سيناء حتى ورود مزيد من التفاصيل بشأن الحادث.

فى غضون ذلك قالت شركة الاتحاد ومقرها أبوظبى إنها مستمرة فى الطيران فوق سيناء لأنه لا يوجد دليل على وجود شبهة جنائية فى حادث تحطم الطائرة.

إلا أنها اضافت أنها ستتجنب التحليق فوق مناطق معينة من سيناء، ما سيؤثر فقط على عدد قليل من الرحلات، وذلك بناء على نصيحة السلطات المصرية.