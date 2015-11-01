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رئيس وزراء اليمن: شعبنا يدين بالوفاء لدول التحالف العربى

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رئيس وزراء اليمن: شعبنا يدين بالوفاء لدول التحالف العربى رئيس وزراء اليمن: شعبنا يدين بالوفاء لدول التحالف العربى

>اجتمع نائب الرئيس اليمنى رئيس الوزراء خالد بحاح ، فى الرياض ، مع المبعوث الإماراتى الخاص لليمن مبارك الجابرى.

وأشاد بحاح بالدور الإيجابى لدولة الإمارات العربية المتحدة ووقوفها إلى جانب اليمن فى هذه المرحلة الاستثنائية التى تمر بها نتيجة أعمال الحرب التى تشنها مليشيا الحوثيين وصالح الانقلابية ، وما تسببت فيه من أوضاع إنسانية صعبة فى مختلف المدن والمحافظات.

وأكد رئيس الوزراء أن الشعب اليمنى يدين بالوفاء لدول التحالف العربى ، وفى مقدمتها دولتا والإمارات لمواقفهم الشجاعة إلى جانبه فى الدفاع عن الأمن والاستقرار وعودة الشرعية وإنهاء عمليات الانقلاب.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية اليوم الأحد أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الوضع فى اليمن خاصة فى محافظة تعز فى ظل ما تشهده من حصار مطبق وقصف عشوائى على مختلف الأحياء السكنية وممارسات عدوانية تقوم بها ميليشيات الحوثيين وصالح الانقلابية ، والأوضاع فى محافظة عدن وعدد من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة وملفات الإغاثة والإعمار.

من جانبه ، جدد المبعوث الإماراتى وقوف بلاده إلى جانب الشعب اليمنى ، وقال إن بلاده لن تدخر جهدا فى سبيل عودة الأمن والاستقرار إلى كافة المدن والمحافظات اليمنية وإيقاف عدوان القوى الانقلابية من جماعة الحوثى وصالح واستعادة الدولة.
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