"جعجع" : تأخر رواتب العسكريين اللبنانيين "فضيحة كبيرة"

>وصف رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع تأخر صرف رواتب العسكريين اللبنانيين، بأنه فضيحة كبيرة.

وقال جعجع فى تصريح صحفى اليوم الأحد، إنه فى ظل ما يقوم به الجيش اللبنانى بكل الظروف الملتهبة بالمنطقة، علينا ألا نكافئه بتأخير رواتبه، مؤكدا أنه "يكفى الجيش ما يعانيه، ولم يكن من المفترض أن نصل إلى هذا الوضع".

وأضاف أن هناك ألف مخرج ومخرج"، لافتا إلى أنه "خلال الحرب اللبنانية التى دامت 15 سنة، لم تلتئم الحكومة، ولكن لم يأت أى يوم وتأخرت فيه رواتب العسكريين، واليوم وعلى الرغم من كل الوضع السيئ، لكن الحكومة موجودة، ولا يجوز التأخر فى دفع الرواتب، وعليها إيجاد المخرج".

على صعيد آخر، نفى جعجع ما تردد عن تعرضه لمتاعب صحية، قائلا النيابة العامة ومكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية، لكى يلاحقوا مطلقى تلك الاشاعات لوضع حد لها".

>